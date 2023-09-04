В рамках праздника в столице региона прошла экологическая акция
3 сентября жители Иркутской области отметили День Байкала экологическими акциями, спортивными и культурными мероприятиями. Так, в столице региона, на острове Конный прошла экологическая акция «Особенности национальной уборки». Иркутян ожидала насыщенная программа, включающая интерактивные площадки, мастер-классы, перформанс «Рисуем Байкал», чемпионат по сбору пазлов про Байкал.
Также здесь состоялся символический забег «За чистый воздух». В акции приняли участие детские отряды, общественные организации города, спортсменки женской волейбольной команды «Локомотив-Ангара», представители национальных диаспор, депутаты Госдумы РФ от Иркутской области, сотрудники министерств и служб регионального правительства, администрации города – всего более 400 человек. В результате мероприятия на острове Конный собрано 5 тонн мусора. Самые активные участники получили памятные сувениры.
Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, в День Байкала в посёлке Култук, на обновлённой набережной жители организовали концерт. В нём принял участие губернатор области Игорь Кобзев.
В Иркутской области отметили День Байкала
Общество, Фото:
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