В Иркутской области отметили День Байкала

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В рамках праздника в столице региона прошла экологическая акция



3 сентября жители Иркутской области отметили День Байкала экологическими акциями, спортивными и культурными мероприятиями. Так, в столице региона, на острове Конный прошла экологическая акция «Особенности национальной уборки». Иркутян ожидала насыщенная программа, включающая интерактивные площадки, мастер-классы, перформанс «Рисуем Байкал», чемпионат по сбору пазлов про Байкал.



Также здесь состоялся символический забег «За чистый воздух». В акции приняли участие детские отряды, общественные организации города, спортсменки женской волейбольной команды «Локомотив-Ангара», представители национальных диаспор, депутаты Госдумы РФ от Иркутской области, сотрудники министерств и служб регионального правительства, администрации города – всего более 400 человек. В результате мероприятия на острове Конный собрано 5 тонн мусора. Самые активные участники получили памятные сувениры.



Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, в День Байкала в посёлке Култук, на обновлённой набережной жители организовали концерт. В нём принял участие губернатор области Игорь Кобзев.

