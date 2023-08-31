В Улан-Удэ открылась выставка «Женское лицо Победы»,

Её можно посмотреть в филиале госфонда «Защитники Отечества»



Национальный музей Бурятии покажет жителям Улан-Удэ передвижную стендовую выставку «Женское лицо Победы», посвящённую женщинам республики в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.



- Женщины всеми силами приближали День Победы. Они воевали на фронтах, выносили раненых бойцов с поля боя и излечивали их в госпиталях. Женщины трудились в тылу, встав за станки вместо ушедших на фронт мужчин. Они работали на тракторах, проводя полевые работы. В концертных бригадах известные актрисы выступали на фронтах с концертами, поднимая боевой дух наших воинов, - рассказал заместитель руководителя филиала Госфонда «Защитники Отечества» по общественным проектам Денис Леонов.



Выставка проходит в филиале Госфонда «Защитники Отечества» по адресу: ул. Трубачеева, 61а



Возрастное ограничение 6+







