Её можно посмотреть в филиале госфонда «Защитники Отечества»
Национальный музей Бурятии покажет жителям Улан-Удэ передвижную стендовую выставку «Женское лицо Победы», посвящённую женщинам республики в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
- Женщины всеми силами приближали День Победы. Они воевали на фронтах, выносили раненых бойцов с поля боя и излечивали их в госпиталях. Женщины трудились в тылу, встав за станки вместо ушедших на фронт мужчин. Они работали на тракторах, проводя полевые работы. В концертных бригадах известные актрисы выступали на фронтах с концертами, поднимая боевой дух наших воинов, - рассказал заместитель руководителя филиала Госфонда «Защитники Отечества» по общественным проектам Денис Леонов.
Выставка проходит в филиале Госфонда «Защитники Отечества» по адресу: ул. Трубачеева, 61а
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ открылась выставка «Женское лицо Победы»,
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