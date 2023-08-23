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В Улан-Удэ откроется выставка работ художников Дальнего Востока

В Улан-Удэ откроется выставка работ художников Дальнего Востока
Общество, 
В ходе выставки пройдёт благотворительная акция «Вклад Дальневосточных художников в Победу»

15 сентября в Бурятии откроется выставка работ художников из регионов Дальнего Востока (возрастное ограничение 0+).

В последний раз такое масштабное мероприятие в Бурятии проходило в 70-е годы, когда художники со всего СССР приехали для участия в творческой экспедиции и работали на БАМе – писали пейзажи и образы людей. Затем состоялась грандиозная выставка, она шла во всех залах Сампиловского музея. Сотни уникальных работ тогда разлетелись по стране и поступили в художественный фонд Российской Федерации.

Во время этой экспедиции была создана знаменитая скульптурная группа БАМовцы, которая много лет украшала подход к кинотеатру «Дружба». Потом она была демонтирована и подарена городу Северобайкальск, где и стоит сейчас.

- И сегодня художники вместе со всей страной. Они собрали 109 работ для помощи вооружённым силам России. Собранные картины будут продаваться на благотворительной акции во время выставки. Вырученные деньги будут направлены в помощь ребятам с 36-й армии. Многие картины из этого списка доселе участвовали только в выставках и не продавались. Поэтому это возможность ещё и купить редкие работы, - отметила министр культуры Соелма Дагаева.

Произведения художников можно посмотреть уже сейчас, в электронном каталоге, размещённом на сайте министерства культуры Бурятии. Всего в каталоге представлены 109 работ, созданных 101 художником. Это живопись, скульптура и украшение. Представлены работы народных художников Бурятии Баира Тайсаева, Баясхалана Базарова, заслуженных художников РФ Александра Ткаченко, Михаила Старостина, народного мастера РФ Александра Винокурова и других.

Все собранные от продажи денежные средства будут направлены в фонд поддержки СВО АНО «Содействие».

Точное место проведения выставки будет объявлено позднее.

выставка художни

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