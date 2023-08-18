В Иркутской области 75 семей получили выплату к медали «За любовь и верность»

Общество, Фото: правительство Иркутской области

Они получили по 50 тысяч рублей



В 2023 году в Иркутской области по инициативе губернатора Игоря Кобзева введена дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты парам, награждённым общественной наградой – медалью «За любовь и верность». Награду и выплату по 50 тысяч рублей получили 75 семейных пар.



В соответствии с указом мера поддержки в виде единовременной денежной выплаты семейным парам, проживающим на территории Иркутской области, награждённым общественной наградой – медалью «За любовь и верность» выплата теперь будет предоставляться ежегодно.



– Семьи с многолетним стажем супружеской жизни, родители, достойно воспитывающие детей, семьи, в чьих домах приёмные малыши стали родными и любимыми, заслуживают самую искреннюю признательность. Это опора нашего общества, опора молодого поколения. Правительство Иркутской области поддерживает такие семьи, ведёт целенаправленную работу в этом направлении, – отметил Игорь Кобзев.



Напомним, медаль «За любовь и верность» – общественная награда. Она вручается семьям, которые своим примером показывают крепость семейных устоев, подают пример социальной ответственности, трудолюбия, любви, взаимной поддержки, занимаются общественной деятельностью, внесли весомый вклад в развитие и процветание региона.



Кандидатуры для награждения выдвигаются общественными организациями, муниципальными общественными палатами, трудовыми коллективами, рассматриваются и представляются к награждению администрациями муниципальных образований. С 2008 года медалью «За любовь и верность» в Иркутской области награждено 938 супружеских пар, сообщили в пресс-службе областного правительства.

