Теннисисты Бурятии выиграли этап кубка ДФО

За командную победу боролись 11 регионов Дальнего Востока



В Хабаровске завершился II этап командного кубка Дальневосточного федерального округа по настольному теннису. В соревнованиях не было равных спортсменам Бурятии.



Свой вклад в эту победу внесли мужская сборная в составе: Батора Р., Дугара Ц., Максима А., Баира Д. и женская: Виктории С., Ирины Б., Сабины Г., Дарису Г. и Одри Д.



- Наши теннисисты завоёвывают награды не только за пределами региона, но и в скором времени мы сможем наблюдать за их игрой на всероссийских соревнованиях «Baikal Open», которые пройдут с 8 по 13 августа в ФСК, - отметил министр спорта и молодёжной политики РБ Иван Козырев.



II этап кубка в Хабаровске с 31 июля по 3 августа принимал более 100 спортсменов из 11 дальневосточных регионов. III этап кубка пройдёт во Владивостоке, а заключительный, IV, - осенью снова в Хабаровске. Победителем станет команда, которая наберёт больше всего очков на всех этапах.



Кроме того, лучшим игроком соревнований стал мастер спорта России Батор Р.

