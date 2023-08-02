Жители Бурятии рассказали, что им больше всего не нравится на работе



Сотрудники российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter узнали, что жителям Дальнего Востока и, в частности, Бурятии, не нравится на работе, а что их, наоборот, устраивает.



Выяснилось, что большинство (41%) довольным коллективом, в котором трудятся. На втором месте – рабочие обязанности (32%). Такой ответ давали в основном представители сферы консультирования (42%), топ-менеджмента (38%), науки и образования, масс-медиа, бухгалтеры и финансисты, а также административный персонал (по 35%).





Ещё по 28% опрошенных заявили: их устраивает то, что на текущем месте нет риска попасть под сокращение и потерять работу. Примерно столько же сообщили, что им в принципе нравится сама компания (организация).



Среди других плюсов – зарплата (27%). При этом женщины реже мужчин говорили, что удовлетворены своим доходом. Больше всего довольных – среди занятых в сфере добычи сырья (40%), строительства (35%) и медицины (34%), а также среди юристов и маркетологов. Меньше всего – среди специалистов в области консалтинга (12%) и представителей рабочих профессий (лишь 23% положительных ответов).



Четверть респондентов – 24% – в целом любят своё руководство, 22% устраивает положенный им соцпакет и 8% – перспективы карьерного роста. А 12% вообще мало что радует на работе.



Из минусов большинство дальневосточников и жителей РБ (41%) назвали бюрократию и плохо выстроенные бизнес-процессы. Это чаще всех отмечали трудящиеся на производстве и в сельском хозяйстве (62%), образовании (55%) и IT-сфере (53%), причём в основном представители сильной половины (51% против 42% среди женщин), а также сотрудники 25-34 лет (54%).



Кроме того, опрошенные рассказали, что на текущем или последнем месте работы у них сложилось ощущение, что их обманули. К примеру, обещали положительные изменения, но в итоге ничего так и не произошло или стало только хуже. С этим столкнулись 36% жителей ДФО, преимущественно – сотрудники производств и сельского хозяйства (60%), логисты и специалисты в области перевозок (55%).



Также в «негативном» списке – сложность в коммуникации между отделами (32%). Об этом, как правило, говорят учителя и преподаватели (45%) и продажники.



В целом 39% жителей Бурятии и ДФО в этом году задумывались о смене рода деятельности, но ещё ничего не предприняли. Каждый десятый (11%) намерен сделать это в ближайшее время. По 6% сообщили, что такое желание есть, но они не знают, какие профессии окажутся востребованы в будущем. У кого-то просто нет средств на переходный/период обучения.



Уже сейчас новую специальность осваивают 4% респондентов, 1% планируют вернуться в профессию, которую получили в вузе или ссузе и 32% не намерены менять сферу деятельности в ближайшее время.

