В Забайкалье зимовало почти полмиллиона дзеренов

Общество, Фото: Даурский заповедник

Животные проникли в 15 районов края



В Даурском заповеднике Забайкальского края озвучили итоги прошедшего масштабного учёта дзеренов. Об этом рассказал эколог и териолог Вадим Кирилюк.



По словам учёного, в середине февраля этого года большая команда учётчиков из инспекторов Даурского заповедника при участии специалистов Госохотслужбы Забайкальского края провела масштабный учёт численности дзерена в регионе. В ходе учёта было сделано также картирование занятой дзеренами области. Статистическая обработка результатов с использованием специальной программы показала, что в Забайкальском крае в 10 административных районах, с единичными случаями проникновения ещё в пять районов находилось 458 (366-574) тысяч дзеренов. Они заняли территорию площадью около 28 тыс. квадратных километров со средней плотностью 15 особей на квадратный километр.



- Столь масштабный учёт с охватом почти всей зоны, занятой дзеренами, проведён впервые. В предыдущие два года, также в феврале, сделаны схожие учёты, но они не покрыли всю площадь распространения антилоп. С одной стороны, предыдущие учёты послужили хорошей тренировкой для внедрения новой методики и программы расчёта, с другой – показали, что реальная цифра дзеренов выше, чем экспертные оценки и попытки сплошных учётов, для которых слишком велика площадь, - отметил Вадим Кирилюк.



Учёт охватил как местных дзеренов – тех, которые живут в Забайкальском крае круглогодично уже не одно поколение, так и дзеренов-мигрантов, приходящих на зимовку из Монголии. Мигранты приходят не только в зону обитания дзеренов-хозяев, но расходятся намного шире. Местных дзеренов в России немного, и Юго-Восточное Забайкалье – единственный регион страны, где они есть.



- В этом году в июне их насчитывалось едва ли 12-15 тысяч, 10 тысяч из которых живут в Даурском заповеднике, заказнике «Долина дзерена» и окрестностях. Зато дзеренов-мигрантов зимует в Забайкальском крае много. В начале 2000-х это были десятки тысяч голов, но с 2019 г. – сотни тысяч. Эти дзерены используют теперь уже почти всю степную и лесостепную часть региона, за исключением степных участков за р. Ингода – в Нерчинском, Чернышевском районах и на крайнем юго-востоке – в Приаргунском, Калгинском и Нерчинскозаводском районах. И туда, и туда тоже исторически заходили стада дзеренов, в том числе из-за Аргуни из ныне опустошённого Китая, - пояснил учёный.



Миграция дзеренов обусловлена несколькими причинами. Во-первых, дзерен – типичный высокостадный представитель копытных открытых пространств. Кроме этого, он всё ещё имеет высокую численность и достаточное пространство для жизни, позволяющие иметь и большие мигрирующие популяции.



Такие популяции или крупные группировки, насчитывающие сотни тысяч особей, очень экономно используют пространство. Они имеют более-менее стабильные участки для родов – родильные дома, окружающую их область летнего обитания и многократно превышающую обе эти зоны область зимовок. Каждую осень большие стада, подрастив за лето новое поколение, совершают перемещения к местам зимовок, удаляясь от родильных домов на две-три сотни километров. Весной все или почти все возвращаются назад – к родильным домам. Дзерены, приходящие на зимовку в Забайкальский край имеют родильные дома в Монголии, но в основном недалеко от российской границы. Так сложилось недавно из-за изменений климата и влияния человека.



Первые из этих дзеренов заходят в Забайкальский край во второй половине сентября, а потом волнами новые стада приходят до середины декабря или даже до января. В Забайкальском крае дзерены-мигранты распределяются широко, но каждую зиму их больше то в одном месте, то в другом – меняют пастбища. Прошедшей зимой необычно много – более 200 тысяч зашло к северу от Онона, а передовые группы достигли даже реки Ингода в Карымском и Первомайском районах.



Обратная весенняя миграция ещё более растянута. Уходят дзерены с марта до начала июня, причём не столь большими стадами, как осенью. Крупные реки с ледоходом или паводком задерживают на некоторое время отстающие стада, но инстинкт миграции настолько силен, что непременно уходят все здоровые и имеющие силы.



- Что ожидать в будущем? По данным всемонгольского учёта дзерена, проведённого в 2020 году, в области между рекой Керулен и российской границей жило немногим более полумиллиона дзеренов. С учётом двух массовых падежей 2021 г., а также трёх сезонов размножения, сейчас в этой же зоне должно быть не более 600 тысяч. Все они не могут уходить за пределы Монголии и, очень похоже, минувшей зимой мы видели возможный максимум захода в Забайкалье, - заявил Вадим Кирилюк.



Также учёный добавил, что численность дзеренов не влияет на численность скота в Забайкальском крае. Дзерены большим количеством не живут в регионе в период вегетации растений и сенокосов, а зимой их нагрузка распределена равномерно на огромной территории. Зато эти животные очень устойчивы к засухе и намного лучше сельскохозяйственных животных подготовлены к быстрому глобальному потеплению.

