В Улан-Удэ заработала фотовыставка детей, нуждающихся в семье

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Выставка является передвижной



Фотовыставка детей-сирот, нуждающихся в семейном устройстве, открылась в Улан-Удэ. На выставке в здании ТРЦ «People´s Рark» представлены фотографии 43 детей-сирот, которые мечтают о любящей и крепкой семье. Это дети-инвалиды; дети, являющиеся братьями и (или) сёстрами; дети старшего возраста.



- Фотовыставка направлена на информационное просвещение населения о семейных формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей, пропаганду усыновления, опеки (попечительства), приёмной семьи, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты РБ.



Выставка является передвижной и в последующем будет представлена в других торгово-развлекательных центрах Улан-Удэ, а также в музеях и иных местах массового пребывания людей.



Как сообщили в министерстве соцзащиты РБ, ознакомиться со сведениями о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, можно на сайте ведомства и федеральных сайтах: «Федеральный банк данных о детях - сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей» и «Усыновление в России».



Возрастное ограничение: 6+.

