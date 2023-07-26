Выставка является передвижной
Фотовыставка детей-сирот, нуждающихся в семейном устройстве, открылась в Улан-Удэ. На выставке в здании ТРЦ «People´s Рark» представлены фотографии 43 детей-сирот, которые мечтают о любящей и крепкой семье. Это дети-инвалиды; дети, являющиеся братьями и (или) сёстрами; дети старшего возраста.
- Фотовыставка направлена на информационное просвещение населения о семейных формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей, пропаганду усыновления, опеки (попечительства), приёмной семьи, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты РБ.
Выставка является передвижной и в последующем будет представлена в других торгово-развлекательных центрах Улан-Удэ, а также в музеях и иных местах массового пребывания людей.
Как сообщили в министерстве соцзащиты РБ, ознакомиться со сведениями о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, можно на сайте ведомства и федеральных сайтах: «Федеральный банк данных о детях - сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей» и «Усыновление в России».
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ заработала фотовыставка детей, нуждающихся в семье
Общество, Фото:
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