В Бурятии высадится экспертный десант всероссийской программы

Они разработают образовательные маршруты по пяти тематикам



В Год педагога и наставника Бурятия прошла конкурсный отбор и вошла в число 21 регионов, выбранных для реализации всероссийской программы «Классная страна». С 26 по 29 июля в республике пройдёт выездной экспертный десант.



Рабочая поездка экспертов предусматривает разработку образовательных программ путешествий по пяти тематическим направлениям: история и патриотизм, культура, экология, наука, спорт и здоровый образ жизни. Для этого участники проведут установочную сессию и интерактивное погружение в «Классную страну».



- Отобранные образовательные маршруты будут рекомендованы для включения в программы национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» – школьные познавательные поездки для ребят 5–9-х классов и для молодых людей в рамках программы «Больше, чем путешествие», - отметил министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.



Также состоится практическая работа в командах по формированию образовательных программ, включая разработку учебно-методических комплексов, а также туристических маршрутов с участием школьных групп. Затем презентуют созданные программы путешествий, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



