Свои работы представят Франция, Россия, Италия, Испания и Иран
Сформирована внеконкурсная программа XXII Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени В.Г. Распутина. В неё вошло 11 лент из пяти стран мира. Две из них из Франции режиссёров Софи Реторе и Наташи Буткевич. По одной ленте представили Испания (режиссёр Хуан Антонио Родригез Ллано), Италия (режиссёр Анжело Камб) и Иран (Комейл Сохейли и Джуён Ким). Шесть фильмов изготовлены в России (режиссёры: Елена Туринцева, Дарья Разумникова, Арина Козьмина, Мария Сапрыкина и Дмитрий Завильгельский, Анна Ганшина, Лилия Дмитрик).
В конкурсную программу вошли 32 работы. Из них десять документальных, семь научно-популярных, три игровых и 12 анимационных. Это работы режиссёров из России, Французской Полинезии, Китая, Турции, Туниса, США, Швейцарии, Ирана, Аргентины и других стран мира. Всего же на Байкальский международный кинофестиваль (БМКФ), который состоится в Иркутске с 19 по 30 сентября 2023 года, поступило 912 заявок из 72 стран мира.
Напомним, что традиционно в программе кинофестиваля состоится Байкальский питчинг кинопроектов, где начинающие режиссёры представят проекты фильмов, лучшие получат финансирование для проведения съёмок. Также состоится серия мастер-классов, круглых столов и творческих встреч.
Шорт-лист фильмов, вошедших в конкурсную программу можно посмотреть на сайте фестиваля, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Возрастное ограничение: 18+.
Во внеконкурсную программу Байкальского кинофестиваля вошли 11 фильмов
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