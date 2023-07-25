25 июля

24 июля

Популярное

Во внеконкурсную программу Байкальского кинофестиваля вошли 11 фильмов

Во внеконкурсную программу Байкальского кинофестиваля вошли 11 фильмов
Общество,  Фото:pixabay.com
Свои работы представят Франция, Россия, Италия, Испания и Иран

Сформирована внеконкурсная программа XXII Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени В.Г. Распутина. В неё вошло 11 лент из пяти стран мира. Две из них из Франции режиссёров Софи Реторе и Наташи Буткевич. По одной ленте представили Испания (режиссёр Хуан Антонио Родригез Ллано), Италия (режиссёр Анжело Камб) и Иран (Комейл Сохейли и Джуён Ким). Шесть фильмов изготовлены в России (режиссёры: Елена Туринцева, Дарья Разумникова, Арина Козьмина, Мария Сапрыкина и Дмитрий Завильгельский, Анна Ганшина, Лилия Дмитрик).

В конкурсную программу вошли 32 работы. Из них десять документальных, семь научно-популярных, три игровых и 12 анимационных. Это работы режиссёров из России, Французской Полинезии, Китая, Турции, Туниса, США, Швейцарии, Ирана, Аргентины и других стран мира. Всего же на Байкальский международный кинофестиваль (БМКФ), который состоится в Иркутске с 19 по 30 сентября 2023 года, поступило 912 заявок из 72 стран мира.

Напомним, что традиционно в программе кинофестиваля состоится Байкальский питчинг кинопроектов, где начинающие режиссёры представят проекты фильмов, лучшие получат финансирование для проведения съёмок. Также состоится серия мастер-классов, круглых столов и творческих встреч.

Шорт-лист фильмов, вошедших в конкурсную программу можно посмотреть на сайте фестиваля, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Возрастное ограничение: 18+.
Иркутская область кинофестиваль Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Во внеконкурсную программу Байкальского кинофестиваля вошли 11 фильмов
Во внеконкурсную программу Байкальского кинофестиваля вошли 11 фильмов
Общество, 25.07.2023
Свои работы представят Франция, Россия, Италия, Испания и Иран
В Улан-Удэ по тропе здоровья гонял автомобиль
В Улан-Удэ по тропе здоровья гонял автомобиль
Общество, 25.07.2023
Иномарка лихо пронеслась мимо прогуливающихся горожан
В Улан-Удэ возможна гроза с дождём
В Улан-Удэ возможна гроза с дождём
Общество, 25.07.2023
Максимальная температура воздуха в бурятской столице составит +27
Велосипедисты Бурятии совершат «Восхождение на Пыхту»
Велосипедисты Бурятии совершат «Восхождение на Пыхту»
Общество, 24.07.2023
Они проедут скоростной заезд на велосипеде в гору
В Агинском округе разыграют «Большой приз Алханая»
В Агинском округе разыграют «Большой приз Алханая»
Общество, 24.07.2023
Он вновь соберёт сильнейших борцов 5 августа
На севере Байкала открыли фотозону
На севере Байкала открыли фотозону
Общество, 24.07.2023
Она появилась в райцентре Северо-Байкальского района
Забайкальские студенты откопали более 700 археологических находок
Забайкальские студенты откопали более 700 археологических находок
Общество, 24.07.2023
От черепов и украшений до фрагментов керамических сосудов и каменных топоров
В Бурятии пострадавшие от ЧС могут получить матпомощь через «Госуслуги»
В Бурятии пострадавшие от ЧС могут получить матпомощь через «Госуслуги»
Общество, 24.07.2023
Также они могут обратиться в подразделение центра соцподдержки населения
В Улан-Удэ модернизируют 77 светофоров
В Улан-Удэ модернизируют 77 светофоров
Общество, 24.07.2023
Осенью в столице Бурятии завершится очередной этап внедрения интеллектуальной транспортной системы
В Бурятии провели спартакиаду работников АПК республики
В Бурятии провели спартакиаду работников АПК республики
Общество, 24.07.2023
Первое место заняли спортсмены БГСХА
В нацпарке Бурятии проводят проект «Заповедное дело РГО»
В нацпарке Бурятии проводят проект «Заповедное дело РГО»
Общество, 24.07.2023
Участники проекта также побывают в Монголии
В Бурятии почтовые отделения восстанавливают обычный режим работы
В Бурятии почтовые отделения восстанавливают обычный режим работы
Общество, 24.07.2023
Ведётся активная работа по возобновлению работы отделений почтовой связи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^