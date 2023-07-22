В Улан-Удэ развернётся автофестиваль

На нём покажут выставку картонного тюнинга



29 июля в Улан-Удэ пройдёт автофестиваль «Байкал Саунд». Он состоится на парковке ТРЦ «Мёд».



Для посетителей организуют тюнинг-шоу и ретро-выставку автомобилей, проведут соревнования по автозвуку. Также заявлена новинка – выставка картонного тюнинга «КартонФест».



Начало мероприятия в 12:00. Вход свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Возрастное ограничение: 0+.



Читают сейчас