На нём покажут выставку картонного тюнинга
29 июля в Улан-Удэ пройдёт автофестиваль «Байкал Саунд». Он состоится на парковке ТРЦ «Мёд».
Для посетителей организуют тюнинг-шоу и ретро-выставку автомобилей, проведут соревнования по автозвуку. Также заявлена новинка – выставка картонного тюнинга «КартонФест».
Начало мероприятия в 12:00. Вход свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ развернётся автофестиваль
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