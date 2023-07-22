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В Улан-Удэ развернётся автофестиваль

В Улан-Удэ развернётся автофестиваль
Общество,  Фото:pixabay.com
На нём покажут выставку картонного тюнинга

29 июля в Улан-Удэ пройдёт автофестиваль «Байкал Саунд». Он состоится на парковке ТРЦ «Мёд».

Для посетителей организуют тюнинг-шоу и ретро-выставку автомобилей, проведут соревнования по автозвуку. Также заявлена новинка – выставка картонного тюнинга «КартонФест».

Начало мероприятия в 12:00. Вход свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Возрастное ограничение: 0+.
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