Выставка пройдёт в рамках проекта по сбору родословных
Фотографии из семейных архивов можно будет увидеть на фотовыставке «Тоонто нютаг — связь поколений». Выставка откроется 17 июня в национальной библиотеке Бурятии в Улан-Удэ.
- Выставка – один из результатов проекта «Сэлэнгэмни. Моя Селенга: мои родословные предания в воспоминаниях современников. Биографические данные выдающихся представителей района». Проект работает уже 5 лет, его авторами являются Доржи Намсараев и Любовь Абаева. За это время выпущено 6 томов родословных селенгинских бурят, - сообщает пресс-служба библиотеки.
Работа по сбору родословных бурятских родов продолжается и уже вышла за территорию одного района. Более полугода при национальной библиотеке действует инициативная группа по сбору родословных бурятских родов всей этнической Бурятии «Тоонто нютаг – связь поколений». Каждый желающий может присоединиться к проекту, поделившись семейной историей и фотоматериалами. Посетители получат возможность познакомиться с авторами проекта, узнать о первых результатах, присоединиться к инициативной группе.
Открытие выставки пройдёт в литературно-музыкальной гостиной, на 3-м этаже.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ представят фотографии из семейных архивов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Победители получат денежные призы
Корабль принимает участие в оперативном учении в Охотском море
В регионе стартовал конкурс на соискание стипендий
Всего власти планируют направить на эти цели 11,5 млрд долларов
В области стартовал межрегиональный архитектурный фестиваль
В республике ликвидировали почти три десятка очагов картофельной нематоды
Охотникам необходимо вернуть разрешения
Главный приток Байкала опустился сразу на семь сантиметров
Его установят на аллее Героев в Агинском
Победители получили по 100 тысяч рублей
В крае на время выпускных введён запрет на розничную продажу алкоголя
Гражданам запрещено заходить и заезжать в лес
В колонии провели турнир по силовому экстриму
Баир-лама проводит там религиозные обряды и молебны
Модным девайсам нашли необычное применение