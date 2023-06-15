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В Улан-Удэ представят фотографии из семейных архивов

В Улан-Удэ представят фотографии из семейных архивов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Выставка пройдёт в рамках проекта по сбору родословных

Фотографии из семейных архивов можно будет увидеть на фотовыставке «Тоонто нютаг — связь поколений». Выставка откроется 17 июня в национальной библиотеке Бурятии в Улан-Удэ.

- Выставка – один из результатов проекта «Сэлэнгэмни. Моя Селенга: мои родословные предания в воспоминаниях современников. Биографические данные выдающихся представителей района». Проект работает уже 5 лет, его авторами являются Доржи Намсараев и Любовь Абаева. За это время выпущено 6 томов родословных селенгинских бурят, - сообщает пресс-служба библиотеки.

Работа по сбору родословных бурятских родов продолжается и уже вышла за территорию одного района. Более полугода при национальной библиотеке действует инициативная группа по сбору родословных бурятских родов всей этнической Бурятии «Тоонто нютаг – связь поколений». Каждый желающий может присоединиться к проекту, поделившись семейной историей и фотоматериалами. Посетители получат возможность познакомиться с авторами проекта, узнать о первых результатах, присоединиться к инициативной группе.

Открытие выставки пройдёт в литературно-музыкальной гостиной, на 3-м этаже.

Возрастное ограничение: 6+.

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