В Улан-Удэ представят фотографии из семейных архивов

Выставка пройдёт в рамках проекта по сбору родословных



Фотографии из семейных архивов можно будет увидеть на фотовыставке «Тоонто нютаг — связь поколений». Выставка откроется 17 июня в национальной библиотеке Бурятии в Улан-Удэ.



- Выставка – один из результатов проекта «Сэлэнгэмни. Моя Селенга: мои родословные предания в воспоминаниях современников. Биографические данные выдающихся представителей района». Проект работает уже 5 лет, его авторами являются Доржи Намсараев и Любовь Абаева. За это время выпущено 6 томов родословных селенгинских бурят, - сообщает пресс-служба библиотеки.



Работа по сбору родословных бурятских родов продолжается и уже вышла за территорию одного района. Более полугода при национальной библиотеке действует инициативная группа по сбору родословных бурятских родов всей этнической Бурятии «Тоонто нютаг – связь поколений». Каждый желающий может присоединиться к проекту, поделившись семейной историей и фотоматериалами. Посетители получат возможность познакомиться с авторами проекта, узнать о первых результатах, присоединиться к инициативной группе.



Открытие выставки пройдёт в литературно-музыкальной гостиной, на 3-м этаже.



Возрастное ограничение: 6+.



