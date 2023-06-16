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На севере Забайкалья 5 раз закроют аэропорт

На севере Забайкалья 5 раз закроют аэропорт
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя Забайкалья
В воздушной гавани в Чаре идут работы по реконструкции

Аэропорт в Чаре, расположенный на севере Каларского округа Забайкалья, временно закрыт в связи с проведением реконструкции. Так как округ не имеет альтернативной транспортной доступности, комплекс закрывается с определённой периодичностью.

По словам министра строительства региона Алдара Бальжирова, закрытие аэропорта необходимо в связи с проведением работ на взлётно-посадочной полосе.

- Воздушная гавань закрыта по 22 июня включительно для устройства системы водоотведения и укладки верхнего слоя покрытия на полосе. По технологии вода с полосы будет уходить через локальные очистные сооружения. Эти стоки будут очищаться, – отметил Алдар Бальжиров.

Кроме того, он пояснил, что закрывать аэропорт планируют с 29 июня по 18 июля, с 25 июля по 11 августа, с 17 августа до конца месяца, а также в сентябре.

Также он добавил, что после реконструкции данная воздушная гавань сможет принимать самолёты большей вместимости. Финансирование составляет более двух миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.



Забайкальский край реконструкция аэропорт

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