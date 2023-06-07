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В Бурятии похоронят погибшего на СВО 26-летнего мобилизованного

В Бурятии похоронят погибшего на СВО 26-летнего мобилизованного
Общество,  Фото:«Кяхта-инфо.24/7»
У него остались родители, жена и сын

В четверг, 8 июня, в Бурятии проводят в последний путь 26-летнего младшего сержанта Андрея Янькова, который погиб в ходе специальной военной операции. Прощание с ним пройдёт около дома культуры в посёлке Наушки, сообщается в группе «Кяхта-инфо.24/7».

Андрей родился в Наушках 24 августа 1996 года. Он был самым младшим ребёнком в семье. Учился в местной средней школе. Окончив её, поступил в Железнодорожный БРИТ. Выучился на помощника машиниста электровоза и в 2015 году получил диплом.

Затем ушёл в армию. В 2016-ом после срочной службы подписал контракт и отправился в Уссурийск. В 2019-ом вернулся в Наушки, устроился вагонником в ПТО  и, протрудившись там год, уволился. Переехал в Улан-Удэ и нашёл работу по специальности.

Янькова призвали на СВО по частичной мобилизации. У него остались родители, супруга, сын, сестра и племянница.
смерть

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