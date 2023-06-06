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В Улан-Удэ открылись «Парки здоровья»

В Улан-Удэ открылись «Парки здоровья»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Горожан приобщат к здоровому образу жизни

В парках столицы Бурятии открылся сезон проекта «Парк здоровья на все 100!». В течение всего лета утром и вечером горожане могут бесплатно заниматься гимнастикой, оздоровительной ходьбой и танцами.

Так, в парке имени С.Н. Орешкова занятия утренней гимнастикой (0+) проведут с 8:00 до 9:00 с понедельника по пятницу. В эти же дни недели с 18:00 до 19:00 будут проводиться спортивные часы (0+). Занятия оздоровительной ходьбой (0+) состоятся во вторник, четверг и субботу с 9:00 до 10:00. По пятницам будут предложены уроки сальсы (6+): для начинающих – с 19:30 до 20:30 (0+) и для практикующих – с 20:30 до 22:00.

В «Юбилейном» утреннюю гимнастику (0+) проведут с 8:00 до 9:00 в понедельник, вторник, четверг и пятницу. Занятия оздоровительной ходьбой (0+) пройдут в это же время во вторник и в четверг. Также в эти часы в среду состоится суставная гимнастика (0+). Подвижные и спортивные игры (0+) организуют вечером, с 18:00 до 19:00 с понедельника по пятницу. С 19:00 до 20:00 пройдут: в понедельник – тренировка по зумбе, йоге и фитнесу (0+), в среду – танцевальный фитнес (0+), в воскресенье – силовая гимнастика (0+). Также в субботу с 16:00 до 17:00 будет танцплощадка с концертными номерами (6+).

Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ парки отдыха спорт Здоровый образ жизни

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