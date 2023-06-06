Жителям Бурятии рассказали, как защитить своё жильё о воров





С наступлением сезона отпусков и дачного отдыха владельцев не в последнюю очередь волнует вопрос безопасности квартир, дач и гаражей. Бывает, что хозяева загородных участков обнаруживают следы пребывания непрошеных гостей и недосчитываются имущества. А квартиры тех, кто надолго уезжает на отдых, могут попасть в поле внимания преступников.Как обезопасить своё имущество, рассказал в прямом эфире на радио Бурятии в программе «Ваше мнение»начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Бурятии полковник полиции Евгений Котов.- Личный состав и персонал, который задействован для несения службы, работают в круглосуточном режиме, обеспечивая сохранность тех объектов и квартир, с собственниками которых у нас заключены договоры. В целом же, во взаимодействии с сотрудниками территориального МВД обеспечиваем безопасность и охрану общественного порядка всех мероприятий, которые проводятся в эти праздничные дни, соответственно, обеспечиваем безопасность жителей и гостей города и районных центров, где расположены наши подразделения.- Мы боремся с этим, предлагаем свои услуги по заключению договоров на сохранность имущества, и соответственно обеспечиваем эту сохранность. При патрулировании на маршрутах обращаем внимание на правонарушения, отрабатываем полученную информацию и ориентировки по горячим следам, задерживаем правонарушителей.- Да, конечно, немало таких случаев. Например, на днях была совершена кража велосипеда. Злоумышленник сначала передвигался на велосипеде, потом пересел на машину. Наши сотрудники увидели эту машину, которая при виде нашего патруля выключила фары и попыталась скрыться, но правонарушители были задержаны. Преступление было раскрыто по горячим следам.- Спасибо вам, Сергей, за вопрос. Телефонная линия в этом случае не нужна. Достаточно сети Интернет или установки радиоохраны. От телефонных линий мы сейчас отходим, где есть оптиковолокно, интернет, подключаем именно так.Мы рекомендуем усилить своё жилище инженерными способами. Например, поставить хорошую дверь. Злоумышленник потратит время, пытаясь справиться с ней, в это время его действия могут заметить соседи. Кроме того, на квартиры под нашей охраной мы даём стикер-наклейку «Охраняется вневедомственной охраной Росгвардии».- Мы начали эту работу с карет скорой помощи, в Улан-Удэ кнопками тревожной сигнализации оснащены 35 карет и одна в районе. Потом распространили этот опыт на трамваи – все трамваи, которые ходят по маршрутам в Улан-Удэ, оснащены этой кнопкой. И сейчас, 30 мая, мы заключили договор с МУП «Городские маршруты» и подключили к себе на пульт 32 муниципальных автобуса. В первую очередь, это – безопасность экипажа автобуса, трамвая, кареты и граждан, разрешение конфликтных ситуаций, пресечение правонарушений. За этот год было 55 срабатываний этой кнопки, 55 граждан задержаны.С медиками мы работаем дольше всех, они уже оценили. И когда приходят новые автомобили скорой помощи, они оснащаются этой аппаратурой и включаются в общую систему.- Тревожную кнопку можно установить для любого человека. Что касается пенсионеров, то, действительно, ранее у нас действовал с министерством соцзащиты проект специально для пенсионеров. Нужно обратиться к нам во вневедомственную охрану, мы все рассмотрим, может, эта квартира ранее и стояла под охраной в рамках этого проекта.- Вопрос очень обширный, есть много аспектов безопасности. Во-первых, это внимательность. Не забывать закрывать двери и окна. Играет роль также инженерная укреплённость дома, установки дверей, охранно-тревожной сигнализации. Нужно определиться в семье – кто вхож в дом, знать соседей, уезжая на длительное время, попросить соседей, чтобы присмотрели. В самой квартире должен быть определённый порядок хранения ценностей, ювелирных изделий, денег.- Вы верно рассуждаете насчёт безопасности – первый этаж находится в шаговой досягаемости от земли. Что можно сказать – когда мы обследуем квартиру на приём под охрану, мы даём определённые рекомендации. Решётки на окнах – это усиление инженерной защиты, но ставить их необязательно. Можно установить, например, рольставни – их также можно поставить на контактный датчик, при несанкционированном открывании проходит тревожный сигнал. Также есть бронеплёнка на стекло, причём разных категорий. В-третьих, организации по изготовлению и установке окон предлагают фурнитуру повышенной прочности, защищённую от открывания и взлома. И, наконец, при установке приборов тревожной сигнализации в квартире можно предусмотреть отдельный прибор на разбивание, открывание окна, причём каждого по отдельности. Специалист увидит, какое именно окно открылось или разбилось, в какой комнате.- Спасибо. Редко мы слышим слова благодарности, но всё-таки они есть, приходят письма от клиентов, даже просят поощрить. С другой стороны, это наша работа, и мы её выполняем.- Сейчас дачные товарищества также у нас попадают в зону действия маршрутов патрулирования, нужно смотреть по месту расположения. В основном, это Левый берег, ближайший пригород. Но к частному сектору есть особый подход. Там есть особенности не столько архитектурного, сколько ландшафтного характера. Соответственно, тарифы на квартиру и на частный дом разные.- Сигнализацию установить можно везде. Нужно только отработать вопрос по отдалённости от маршрута патрулирования. Если гараж находится на отдалении, ему уделяется больше внимания с точки зрения инженерной защиты. А так, никаких проблем, ставится аппаратура и заключается договор.- Что могу сказать, хорошее желание. 11 классов – это полное среднее образование, с этим образованием мы принимаем на работу. Вакансии у нас есть как по аттестованному составу, это сотрудники в погонах, так и по вольнонаёмному составу. Например, сразу после школы основной специальности нет, но мы принимаем на должность, и кандидат уже у нас проходит подготовку. Но перед этим необходимо пройти военно-врачебную комиссию, быть пригодным по физическим, моральным качествам, чтобы не было судимости, приводов в правоохранительные органы, возраст до 35 лет. Когда мы уже заключаем контракт, гражданин проходит и первоначальную подготовку, и будет осваивать специальность.По всем вопросам трудоустройства граждане могут обратиться в кадровые подразделения вневедомственной охраны в районах республики по месту жительства. Также можно позвонить по телефонам в Улан-Удэ: 43-53-66, 43-30-19 или обратиться по адресу: ул. Трубачеева, 67, часы приёма с 8:00 до 17:30, обеденный перерыв с 12:30 до 14:00.