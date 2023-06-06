Это связано с предстоящими выходными
Жителей Бурятии предупредили об изменении графика работы многофункционального центра (МФЦ). Его подкорректировали из-за предстоящих длинных выходных. В понедельник, 12 июня, МФЦ будет закрыт, а с 13-го начнёт функционировать в обычном режиме.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июне всю страну ждёт трёхдневный уик-энд. Благодаря Дню России – он отмечается 12-го числа и в этот раз выпадает на понедельник – жители республики вместе с остальными россиянами будут отдыхать с 10-го по 12-ое июня включительно.
Таким образом, рабочая неделя начнётся 13-го и продлится всего четыре дня – по 16-ое.
МФЦ в Бурятии закроется на один день
Общество, Фото:
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