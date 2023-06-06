В Чите возобновят полёты в Хайлар и Пекин

Международный авиарейс вновь запустят в конце июня



С 29 июня планируется возобновить перелёты по маршруту Чита – Хайлар – Пекин. Перевозчиком станет китайская авиакомпания Air China.



Предварительно полёты будут осуществляться два раза в неделю: по четвергам и субботам.



Ранее руководитель администрации губернатора Забайкальского края Марат Мирхайдаров в своём телеграм-канале писал, что правительство региона совместно с дирекцией аэропорта Читы ведёт переговоры с Китаем о возобновлении регулярного авиасообщения с соседней страной.



В числе обсуждаемых также маршруты из краевого центра в Харбин и Маньчжурию, сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.



