Международный авиарейс вновь запустят в конце июня
С 29 июня планируется возобновить перелёты по маршруту Чита – Хайлар – Пекин. Перевозчиком станет китайская авиакомпания Air China.
Предварительно полёты будут осуществляться два раза в неделю: по четвергам и субботам.
Ранее руководитель администрации губернатора Забайкальского края Марат Мирхайдаров в своём телеграм-канале писал, что правительство региона совместно с дирекцией аэропорта Читы ведёт переговоры с Китаем о возобновлении регулярного авиасообщения с соседней страной.
В числе обсуждаемых также маршруты из краевого центра в Харбин и Маньчжурию, сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.
В Чите возобновят полёты в Хайлар и Пекин
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