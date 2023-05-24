В Закаменском районе Бурятии отремонтируют ещё 12 километров дороги



На участке с 260 по 272 км автодороги Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск – граница с Монголией работы стартовали в марте. Как доложил подрядчик министру, в начале лета планируется запуск асфальтобетонного завода, а вместе с этим и укладка асфальтобетонного покрытия.













Министр транспорта Бурятии Александр Гоге проинспектировал ремонт дороги в Закаменском районе.В конце прошлого года подрядчик в основном вёл подготовительные работы - в районе села Цакир произвёл фрезерование с заменой слабого грунта (объёмом 9 тысяч кубов). Также было отсыпано две объездные дороги, сообщили в минтрансе Бурятии.В этом году продолжаются работы по фрезерованию существующего покрытия на других участках объекта. Также подрядчик приступил к отсыпке основания из щебёночно-песчаной смеси, уже отсыпано около четырёх км; ведутся работы на двух мостах.- Подрядчик ведёт заготовку инертных материалов, и кроме этого в июне планирует запуск асфальтобетонного завода. Соответственно в июне дорожники приступят и к укладке асфальтобетонного покрытия. На данном объекте слоев будет два, - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.Ввести объект в эксплуатацию планируется в следующем году.Работу идёт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».В настоящее время на подъезде к городу Закаменск отремонтировано 14 километров автодороги Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск – граница с Монголией с 272 по 286 км, также идёт ремонт участка с 0 по 30 км, планируется ремонт с 30 по 60 км.