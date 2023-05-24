Развёрнут 91 пункт проведения экзаменов
Сегодня выпускники девятых классов в Бурятии проходят государственную итоговую аттестацию (ГИА-9) по физике, биологии и истории основного периода.
ГИА-9 – это первый серьёзный экзамен, который сдают учащиеся. Аттестация подтверждает освоение ими программ основного общего образования.
- В 91 пункте проведения экзаменов 1401 школьник из 1413 заявленных сдают физику, 3805 из 2845 – биологию, 1260 из 1269 сдают историю, - сообщили в минобрнауки Бурятии.
Школьники, которые имеют особенности в прохождении обучения и не могут сдать стандартное тестирование, проходят государственный выпускной экзамен. Биологию выбрал один человек, историю – 17.
ГИА-9 в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике, а также экзамены по выбору обучающегося, экстерна по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
Школьники Бурятии сдают ГИА по физике, биологии и истории
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Саженцы высаживали по схеме «непрерывного цветения»
Его посмертно наградили двумя медалями
Асфальтобетон начнут укладывать в июне
Она стала известна только спустя полтора месяца после трагедии
Один из них задолжал собственной дочери более 600 тысяч рублей
Развёрнут 91 пункт проведения экзаменов
Они приедут на священное озеро уже этим летом
Строительство началось в Кяхте
Директора школы оштрафовали
Люди недовольны, что им приходится ездить с пьянью в одном микрике
Жители дома имени Эржены Будаевой обратились к и.о. прокурора Бурятии
Андрей Муравьёв рассказал, что люди при штурме вершины умирали прямо у него на глазах
Им придётся выложить штраф
Церемонию благословил редкий для центра России орёл
Теперь их будут перечислять пятого числа каждого месяца