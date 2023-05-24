Школьники Бурятии сдают ГИА по физике, биологии и истории

Развёрнут 91 пункт проведения экзаменов



Сегодня выпускники девятых классов в Бурятии проходят государственную итоговую аттестацию (ГИА-9) по физике, биологии и истории основного периода.



ГИА-9 – это первый серьёзный экзамен, который сдают учащиеся. Аттестация подтверждает освоение ими программ основного общего образования.



- В 91 пункте проведения экзаменов 1401 школьник из 1413 заявленных сдают физику, 3805 из 2845 – биологию, 1260 из 1269 сдают историю, - сообщили в минобрнауки Бурятии.



Школьники, которые имеют особенности в прохождении обучения и не могут сдать стандартное тестирование, проходят государственный выпускной экзамен. Биологию выбрал один человек, историю – 17.



ГИА-9 в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике, а также экзамены по выбору обучающегося, экстерна по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

