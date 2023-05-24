В Бурятии похоронили погибшего на СВО 47-летнего добровольца

Его посмертно наградили двумя медалями
Накануне в Баргузинском районе Бурятии проводили в последний путь 47-летнего Алексея Бочарова. Его жизнь оборвалась 3 мая во время специальной военной операции на Украине. Нашего земляка похоронили в Баргузине.
Алексей родился в посёлке Юбилейный 7 августа 1975 года. Он рос в семье, где воспитывалось 12 детей. Учился в местной СОШ.
После окончания школы работал на стройках в Бурятии. В январе 2023-го отправился на СВО, вступив в ряды добровольцев штурмовых отрядов.
Бочарова посмертно наградили медалями от ЧВК «Вагнер» и «За отвагу». У погибшего остались мама, брат и шесть сестёр, сообщается в группе «Баргузин-инфо.24/7».
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