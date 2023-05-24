Люди недовольны, что им приходится ездить с пьянью в одном микрике
Жители Курумканского района, которые ездят из районного центра в Улан-Удэ и обратно, поинтересовались, кто следит за состоянием пассажиров маршрутки. Дело в том, что некоторые из них садятся в общественный транспорт в нетрезвом виде и это доставляет всем остальным определённый дискомфорт.
- Почему берут пассажиров с опьянением и перегаром? Едем – и невозможно дышать. С нами дети, пожилые люди, – посетовали сельчане в вайбер-группе «Курумкан-инфо.24/7». – Почему мы должны страдать и дышать, мягко говоря, неприятным воздухом? Дорога сама по себе не близкая. Где качество обслуживания?
В Минтрансе РБ сообщили, что этот случай уже обсудили с перевозчиком.
- Ему указали на необходимость отказывать в проезде людям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, – подчеркнули в ведомстве.
Жители Бурятии жалуются на пассажиров с перегаром
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