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Жители Бурятии жалуются на пассажиров с перегаром

Жители Бурятии жалуются на пассажиров с перегаром
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Люди недовольны, что им приходится ездить с пьянью в одном микрике

Жители Курумканского района, которые ездят из районного центра в Улан-Удэ и обратно, поинтересовались, кто следит за состоянием пассажиров маршрутки. Дело в том, что некоторые из них садятся в общественный  транспорт в нетрезвом виде и это доставляет всем остальным определённый дискомфорт.

- Почему берут пассажиров с опьянением и перегаром? Едем – и невозможно дышать. С нами дети, пожилые люди, – посетовали сельчане в вайбер-группе «Курумкан-инфо.24/7». – Почему мы должны страдать и дышать, мягко говоря, неприятным воздухом? Дорога сама по себе не близкая. Где качество обслуживания?

В Минтрансе РБ сообщили, что этот случай уже обсудили с перевозчиком.

- Ему указали на необходимость отказывать в проезде людям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, – подчеркнули в ведомстве. 
маршрутки алкоголь транспорт

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