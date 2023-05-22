Форум состоится во Владивостоке в конце мая
Делегация Бурятии представит креативные индустрии, развиваемые в республике на «Российской креативной неделе - Дальний Восток» во Владивостоке 25-27 мая. Её участники расскажут о местной киноиндустрии, презентуют анимацию и 3D графику, поделятся опытом изготовления буддийских алтарей, мебели и сундуков из массива дерева. Также на мероприятие поедут студенты творческих специальностей. Возглавит делегацию заместитель председателя правительства РБ – министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова.
- Бурятия – один из первых субъектов в ДФО, где появились школа креативных индустрий, а также мы открыли центр прототипирования при ВСГИК и в селе Нестерово Прибайкальского района - центр креативного развития, - рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
По словам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, проводить форум «Российская креативная неделя - Дальний Восток» нужно. Он считает, что это возможность собрать вместе сильных и творческих людей со всего ДФО, чтобы вместе вырабатывать новые интересные творческие решения, как создавать уникальные продукты культуры. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.
Делегация Бурятии поедет на «Российскую креативную неделю»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В столице Бурятии состоялся весенний тайлган
Детская команда республики стала лучшей на турнире
Фестиваль открылся при полном аншлаге
Первое место занял отряд особого назначения школы №8
Торжественные проводы состоятся 23 мая
В Каспийске прошла XXIII Российская выставка племенных овец и коз
Он получил приз в размере 100 тысяч рублей
Военно-патриотический клуб Мухоршибирского района выиграл «Зарницу» в Петровск-Забайкальском
В Туле завершился международный фестиваль имени Ю.Н. Озерова
Одной из мер профилактики является ежедневное потребление йода
Все желающие смогут разглядеть горы и кратеры на поверхности спутника Земли
Она ожидается в трёх районах республики
Дерево попало под «снос» из-за реконструкции
Местные жители вовсю жалуются на коровьи «мины»
Безответственные люди берут собак временно