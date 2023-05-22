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Делегация Бурятии поедет на «Российскую креативную неделю»

Делегация Бурятии поедет на «Российскую креативную неделю»
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры РБ
Форум состоится во Владивостоке в конце мая

Делегация Бурятии представит креативные индустрии, развиваемые в республике на «Российской креативной неделе - Дальний Восток» во Владивостоке 25-27 мая. Её участники расскажут о местной киноиндустрии, презентуют анимацию и 3D графику, поделятся опытом изготовления буддийских алтарей, мебели и сундуков из массива дерева. Также на мероприятие поедут студенты творческих специальностей. Возглавит делегацию заместитель председателя правительства РБ – министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова.

- Бурятия – один из первых субъектов в ДФО, где появились школа креативных индустрий, а также мы открыли центр прототипирования при ВСГИК и в селе Нестерово Прибайкальского района - центр креативного развития, - рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

По словам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, проводить форум «Российская креативная неделя - Дальний Восток» нужно. Он считает, что это возможность собрать вместе сильных и творческих людей со всего ДФО, чтобы вместе вырабатывать новые интересные творческие решения, как создавать уникальные продукты культуры. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

Бурятия форум ДФО

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