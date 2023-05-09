В Бурятии во время митинга в честь Дня Победы кружили орлы и журавли

Журавли пролетели над участниками акции «Бессмертный автополк»
Необычный и очень символичный прилёт птиц произошёл в селе Хужир в Окинском районе Бурятии. Перед началом акции «Бессмертный автополк» над его участниками пролетела пара журавлей.
В тот же день во время проведения торжественного митинга в честь 78-й годовщины Победы кружила пара коршунов. Затем прилетели орлы. Их было больше 15-ти, рассказали сотрудники местной Бурунгольской средней школы.
- До конца митинга над Хужиром кружили около 20 птиц, - поделились представители школы.
Владимир Анданов с позывным «Ваха» погиб около года назад
Празднование Дня Победы в столице Бурятии пройдёт на нескольких площадках
В республике преимущественно без осадков,
Половина улан-удэнок сообщает о беременности ещё в первом триместре
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Клавдию Афанасьевну Седунову призвали на военную службу в 1941 году
Ольга Жигмитова и известный флорист Ростислав Рогожников вручили им цветы
На митинг приехал внук Прокопия Сенчихина
О состоянии его могилы на Украине пока сведений нет
В праздничном шествии приняли участие 22 команды
Дмитрий Фаршинев погиб в ходе военной спецопераци
Подписано соглашение о взаимном информировании
Эти семьи находятся в социально опасном положении
В регионе установилась тёплая погода
Осадки обойдут республику стороной