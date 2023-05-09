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В Бурятии во время митинга в честь Дня Победы кружили орлы и журавли

В Бурятии во время митинга в честь Дня Победы кружили орлы и журавли
Общество,  Фото:Бурунгольская средняя школа
Журавли пролетели над участниками акции «Бессмертный автополк»

Необычный и очень символичный прилёт птиц произошёл в селе Хужир в Окинском районе Бурятии. Перед началом акции «Бессмертный автополк» над его участниками пролетела пара журавлей.

В тот же день во время проведения торжественного митинга в честь 78-й годовщины Победы кружила пара коршунов. Затем прилетели орлы. Их было больше 15-ти, рассказали сотрудники местной Бурунгольской средней школы.

- До конца митинга над Хужиром кружили около 20 птиц, - поделились представители школы. 

птицы День Победы

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