В Бурятии во время митинга в честь Дня Победы кружили орлы и журавли





Необычный и очень символичный прилёт птиц произошёл в селе Хужир в Окинском районе Бурятии. Перед началом акции «Бессмертный автополк» над его участниками пролетела пара журавлей.В тот же день во время проведения торжественного митинга в честь 78-й годовщины Победы кружила пара коршунов. Затем прилетели орлы. Их было больше 15-ти, рассказали сотрудники местной Бурунгольской средней школы.- До конца митинга над Хужиром кружили около 20 птиц, - поделились представители школы.