В Улан-Удэ осуждённые научились готовить вареники и драники

Общество, Фото: УФСИН по РБ

В исправительном учреждении провели кулинарный мастер-класс



В реабилитационном центре «Аврора» при исправительной колонии №7 в Улан-Удэ в рамках кружка «Сам себе повар» для осуждённых прошёл мастер-класс по приготовлению вареников и драников.



Осуждённые, знающие рецептуру, совместно с начальником отряда Еленой Ивановой, показали участницам мастер-класса поэтапное приготовление блюд. После чего женщины на практике опробовали предложенные рецепты, сервировали готовые блюда и угостили всех желающих.



По словам начальника отряда, подобные мастер-классы направлены на обучение осуждённых приготовлению различных блюд, которые можно готовить в обычной жизни для всей семьи, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

