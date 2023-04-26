26 апреля

25 апреля

Популярное

В Улан-Удэ осуждённые научились готовить вареники и драники

В Улан-Удэ осуждённые научились готовить вареники и драники
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
В исправительном учреждении провели кулинарный мастер-класс

В реабилитационном центре «Аврора» при исправительной колонии №7 в Улан-Удэ в рамках кружка «Сам себе повар» для осуждённых прошёл мастер-класс по приготовлению вареников и драников.

Осуждённые, знающие рецептуру, совместно с начальником отряда Еленой Ивановой, показали участницам мастер-класса поэтапное приготовление блюд. После чего женщины на практике опробовали предложенные рецепты, сервировали готовые блюда и угостили всех желающих.

По словам начальника отряда, подобные мастер-классы направлены на обучение осуждённых приготовлению различных блюд, которые можно готовить в обычной жизни для всей семьи, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии. 
УФСИН осужденные кулинария

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии родители школьников пожаловались на «отполовиненные» бананы
В Бурятии родители школьников пожаловались на «отполовиненные» бананы
Общество, 26.04.2023
Детям пришлось раздать остатки вчерашних фруктов
В Улан-Удэ осуждённые научились готовить вареники и драники
В Улан-Удэ осуждённые научились готовить вареники и драники
Общество, 26.04.2023
В исправительном учреждении провели кулинарный мастер-класс 
В Бурятии ветер до 24 м/с
В Бурятии ветер до 24 м/с
Общество, 26.04.2023
Местами выпадет снег 
Улан-Удэ примет международный буддийский фестиваль
Улан-Удэ примет международный буддийский фестиваль
Общество, 25.04.2023
Он будет посвящён дню рождения Далай-ламы
В Улан-Удэ определили лучших дворовых футболистов
В Улан-Удэ определили лучших дворовых футболистов
Общество, 25.04.2023
В столице Бурятии состоялось первенство по футболу
Бурятский боец выиграл пояс чемпиона ММА в США
Бурятский боец выиграл пояс чемпиона ММА в США
Общество, 25.04.2023
Бaдмaцыpeн Дopжиeв стал победителем APFC
В Забайкалье на чемпионат соберутся тяжелоатлеты ДФО
В Забайкалье на чемпионат соберутся тяжелоатлеты ДФО
Общество, 25.04.2023
Соревнования стартуют завтра, 26 апреля
В Иркутской области приведут в порядок причалы на Байкале
В Иркутской области приведут в порядок причалы на Байкале
Общество, 25.04.2023
Бесхозяйным причалам на озере и в верховье Ангары собираются найти собственников
В районе Бурятии провели спартакиаду пенсионеров
В районе Бурятии провели спартакиаду пенсионеров
Общество, 25.04.2023
Команды сельских поселений соревновались в шести видах спорта
Бурятский театр планирует гастроли в Монголии
Бурятский театр планирует гастроли в Монголии
Общество, 25.04.2023
Также в Улан-Удэ пригласили театр оперы и балета из Улан-Батора
В Иркутске сёстры-близнецы вышли замуж за братьев-погодков
В Иркутске сёстры-близнецы вышли замуж за братьев-погодков
Общество, 25.04.2023
Необычные свадьбы прошли в иркутском дворце бракосочетания
В Бурятии определят лучшего куратора ссузов
В Бурятии определят лучшего куратора ссузов
Общество, 25.04.2023
За победу в конкурсе борются 22 участника
В Забайкалье хотят «догазифицировать» Читу
В Забайкалье хотят «догазифицировать» Читу
Общество, 25.04.2023
Все дома в границах города получат доступ к газу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^