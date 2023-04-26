В исправительном учреждении провели кулинарный мастер-класс
В реабилитационном центре «Аврора» при исправительной колонии №7 в Улан-Удэ в рамках кружка «Сам себе повар» для осуждённых прошёл мастер-класс по приготовлению вареников и драников.
Осуждённые, знающие рецептуру, совместно с начальником отряда Еленой Ивановой, показали участницам мастер-класса поэтапное приготовление блюд. После чего женщины на практике опробовали предложенные рецепты, сервировали готовые блюда и угостили всех желающих.
По словам начальника отряда, подобные мастер-классы направлены на обучение осуждённых приготовлению различных блюд, которые можно готовить в обычной жизни для всей семьи, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые научились готовить вареники и драники
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