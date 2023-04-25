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Бурятский театр планирует гастроли в Монголии

Бурятский театр планирует гастроли в Монголии
Общество,  Фото:пресс-служба БГАТОиБ
Также в Улан-Удэ пригласили театр оперы и балета из Улан-Батора

Директор Бурятского театра оперы и балета Дмитрий Дылыков и главный балетмейстер Баярто Дамбаев провели переговоры с Монгольским театром оперы и балета. Встреча с директором монгольского театра Цэдэндоржем Тувшинтугсом и художественным руководителем Дашдамба Дашлхагва прошла в рамках визита руководства БГАТОиБ в Монголию.

- В 2024 году Бурятскому театру оперы и балета исполнится 85 лет. В рамках празднования нашего юбилея мы планируем гастроли в Монголию. Мы бы хотели показать наши оперные и балетные спектакли и пригласили Монгольский театр оперы и балета в Бурятию. Тем более, что в нашей труппе успешно выступают солисты оперы и артисты оркестра из Монголии. Благодарим коллег за тёплый приём и надеемся на плодотворное сотрудничество, — отметил Дмитрий Дылыков.

Главный балетмейстер, заслуженный артист России Баярто Дамбаев познакомился с балетной труппой монгольского театра и посетил занятие по классическому танцу. Также состоялся визит в Монгольскую государственную консерваторию, где свои навыки показали будущие артисты балета.

- В Монголии балет на сегодняшний день очень популярен. Как отметили наши коллеги, билеты раскупаются за 5 минут после объявления старта продаж. В репертуаре Монгольского театра оперы и балета идут такие спектакли, как «Лебединое озеро», «Жизель», «Щелкунчик». Здесь также есть свой «балетный» дирижёр, что очень радует. Есть очень перспективные студенты Монгольской консерватории. Отрадно, что здесь обучают по канонам русской балетной школы, — рассказал Баярто Дамбаев.

Руководство Бурятского театра оперы и балета обсудило с ректором Монгольской государственной консерватории Цэрэнжигмэдийн Шаравцэрэн возможность подготовки кадров для театра. Это артисты балета, оперы, оркестра, дирижёры.

- Мы также посетили Российский дом культуры и науки в Улан-Баторе, где есть своя сцена, музей, работают творческие коллективы. Рассказали о своих планах и мероприятиях в наш юбилейный год. Благодарим начальника отдела культуры и связей с общественностью Кулакову Анну Петровну за гостеприимство и интересную экскурсию, — подчеркнул Дмитрий Дылыков.

Дмитрий Дылыков и Баярто Дамбаев посмотрели спектакль в стиле неоклассика, подготовленный продюсерским центром «Номадик балет», и договорились с художественным руководителем Хоролдаваа Гэрэлчимэг о сотрудничестве.

Уже в конце июня 2023 года «Номадик балет» приедет в Бурятию и покажет свой спектакль на сцене Бурятского театра оперы и балета, сообщает пресс-служба БГАТОиБ.

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