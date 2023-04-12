В Бурятии объяснили, как возместить расходы на обучение дошкольников с инвалидностью

Их родители имеют право на компенсацию в 12 тысяч рублей





В Минсоцзащиты РБ рассказали, как возместить траты на воспитание и обучение ребятишек с инвалидностью, которые не посещают дошкольные учреждения. На компенсацию размером в 12 тысяч рублей вправе рассчитывать один из родителей (законных представителей) ребёнка, который занимается с ним самостоятельно и постоянно проживает в Бурятии.Выплата назначается с полутора лет и до тех пор, пока ребёнок не отправится в первый класс. Подать заявление на неё можно в МФЦ или в органах соцзащиты по месту жительства. С собой нужно взять копию паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность отца/матери (законного представителя), свидетельства о рождении дошкольника и документа, подтверждающего наличие у него инвалидности, а также данные лицевого банковского счёта для перечисления средств.