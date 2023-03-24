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В столице Бурятии продолжается реконструкция правобережных очистных

В столице Бурятии продолжается реконструкция правобережных очистных
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
Их не обновляли почти 40 лет

В столице Бурятии в разгаре реконструкция правобережных очистных сооружений. Её не делали 39 лет – с 1984 года. Работы ведутся в рамках федерального проекта по сохранению Байкала нацпроекта «Экология» и обойдутся примерно в 12 миллиардов рублей. Подрядная организация – ФАУ «РосКапСтрой».


 

Всё идёт согласно графику. На объекте трудятся 230 человек, всего задействовано 35 единиц автотранспорта и техники.

Сейчас завершается устройство фундаментов основных зданий и сооружений и ведутся работы по армированию стен и монтаж металлических каркасов. Кроме того, подрядчик обустраивает основания иловой насосной станции, контактного бассейна, блока реагентной обработки сточных вод, лаборатории и насосной станции технической воды.

Мощность объекта составит 130 тысяч кубометров в сутки. На очистных появится дорогостоящее оборудование, предназначенное для механической и биологической очистки и доочистки сточных вод, их обеззараживания и обработки осадка. Окончание строительно-монтажных работ запланировали на конец 2024 года.
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