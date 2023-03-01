В Улан-Удэ осуждённые станцевали ёхор

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Осуждённые для этого подготовили национальные костюмы



В дни празднования Сагаалгана осуждённые, отбывающие наказание в колонии-поселения №3 в Улан-Удэ приняли участие во акции «Глобальный ёхор». Осуждённые собрались в традиционный бурятский хоровод.



Участники ответственно отнеслись к мероприятию, заранее подготовив национальные костюмы, реквизит, а также разучив основные движения танца.



Администрация учреждения отмечает, что этот танец выступает не только как форма досуга и развлечения, но ещё и объединяет осуждённых друг с другом, помогает больше узнавать о традициях, так как в учреждении отбывают наказания люди разных национальностей, сообщает пресс-служба УФЧИН по Бурятии.

