Осуждённые для этого подготовили национальные костюмы
В дни празднования Сагаалгана осуждённые, отбывающие наказание в колонии-поселения №3 в Улан-Удэ приняли участие во акции «Глобальный ёхор». Осуждённые собрались в традиционный бурятский хоровод.
Участники ответственно отнеслись к мероприятию, заранее подготовив национальные костюмы, реквизит, а также разучив основные движения танца.
Администрация учреждения отмечает, что этот танец выступает не только как форма досуга и развлечения, но ещё и объединяет осуждённых друг с другом, помогает больше узнавать о традициях, так как в учреждении отбывают наказания люди разных национальностей, сообщает пресс-служба УФЧИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые станцевали ёхор
Общество, Фото:
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