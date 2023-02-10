Алексей Ересько предложил в Чите создать аллеи мальчиков и девочек

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Идею выдвинул замруководителя минстроя РФ



Заместитель министра строительства России Алексей Ересько 9 февраля во время рабочего визита в столицу Забайкалья осмотрел городской сквер «Солнечный» в посёлке Энергетиков. Этот сквер в прошлом году благоустроили по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».



Как рассказал глава Черновского района Читы Василий Турсабаев, рядом со сквером находится детская поликлиника, и у администрации возникла идея предложить молодым родителям высаживать в парке деревья.



- Это хорошая история - можно сделать «Аллею девочек» и «Аллею мальчиков». Но обратите внимание: сразу видно, где люди привыкли ходить, поэтому нужно облагородить эти стихийные дорожки, чтобы сберечь газоны и насаждения. Сквер станет местом притяжения жителей – необходимо учесть, чтобы было удобно и детям, и людям среднего возраста, и пожилым, - отметил Алексей Ересько.



Сквер «Солнечный» в 2021 году стал одним из лидеров народного голосования среди проектов благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Раньше на его месте был пустырь. По нацпроекту «Жильё и городская среда» в сквере в прошлом году обустроили прогулочные дорожки, установили спортплощадки для активных видов спорта с прорезиненным покрытием, смонтировали освещение. Территорию разделили на несколько функциональных зон - молодёжную, прогулочную, детскую и «тихую».



В этом году с наступлением тепла инициативная группа продолжит озеленение, а в сквере появится вся необходимая для досуга парковая инфраструктура, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

