В Иркутске утеплили доктора Айболита и животных

«Ему не страшен ни ветер, ни снег», - говорят в мэрии
Доктор Айболит, который стоит около станции по борьбе с болезнями животных в Иркутске, теперь согрет. И его друзья – тоже. Скульптуры нарядили в тёплые шапки, укутали в шарфы и варежки.
- Ему не страшен ни ветер, ни снег. Этой зимой он вылечит и корову, и волчицу, и медведицу в самых тёплых шарфе и шапке, - рассказали в мэрии Иркутска.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Иркутске утеплили святых Петра и Февронью
в сквере около Спасского храма. Их согрели уютными шалью и шарфом.
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