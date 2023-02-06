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В Иркутске утеплили святых Петра и Февронью

В Иркутске утеплили святых Петра и Февронью
Общество,  Фото:администрация Иркутска
На них надели шарфики

В воскресенье, 5 февраля, в Иркутске утеплили памятник. Святых Петра и Февронью в сквере около Спасского храма согрели уютными шалью и шарфом. Об этом сообщили в администрации города.

Здесь отметили, что это сделали по просьбам горожан. В комментариях в группе в соцсети горожан попросили написать, кого из бронзовых иркутян утеплить следующим.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в октябре неравнодушные горожане утеплили «Мальчика с птичкой». Скульптура установлена на фонтане в обновлённых Гостиных рядах. Добродушные улан-удэнцы надели на бронзового ребёнка кофту и шапочку. 
Иркутск

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