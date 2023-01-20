



























В Улан-Удэ завершили строительство школы в 18 квартале. Она была построена в кратчайшие сроки – всего за восемь месяцев. Строительство началось в апреле 2022 года и было окончено в декабре, сообщили в управлении капитального строительства Бурятии.Здание располагается на территории уже действующей школы №19 и функционально является самостоятельным комплексом. В здании есть своя столовая, библиотека, актовый и спортивный залы.Строительством занималась подрядная организация ООО «РегионСтрой». Стоимость объекта, включая оборудование, составила 643 миллиона рублей.- Школа на улице Жердева построена по концессионному соглашению, строительство нужно было реализовать в сжатые сроки. Несмотря на введённые санкции, ковидные ограничения, экономические сложности, нехватку трудовых ресурсов и другие проблемы школа была построена менее чем за год. Все благодаря слаженной работе концессионера, правительства Бурятии и подрядной организации, – рассказал начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.В прошлом году в рамках концессионных соглашений были построены четыре школы, ещё шесть школ достраиваются. Все будут открыты 1 сентября 2023 года.В октябре 2021 года между Республикой Бурятия и ООО «ПроШкола» были заключены 10 концессионных соглашений для строительства 10 школ. Это четыре школы в Улан-Удэ: в микрорайоне Забайкальский, по ул. Жердева, в 103 микрорайоне и в 102 микрорайоне. А также шесть школ построят на территории Улан-Удэнской агломерации (в Иволгинском и Тарбагатайском районах): в с. Иволгинск, в у. Нур-Селение, в с. Нижняя Иволга, в с. Поселье, в с. Сотниково и в с. Нижний Саянтуй.