В Улан-Удэ осуждённые привели в порядок автомобили госинспекторов





В улан-удэнской исправительной колонии №8 состоялась рабочая встреча руководства исправительного учреждения с руководителем БУ «Бурприрода» Алдаром Цыбикмитовым.В рамках встречи стороны подвели итоги взаимодействия за 2022 год, в течение которого заключено и исполнено договоров и контрактов на изготовление продукции, оказание услуг и выполнение работ на общую сумму 3,3 млн. рублей. К исполнению договорных обязательств исправительным учреждением было привлечено более 40 осуждённых, работающих на дерево- и металлообрабатывающих производственных участках.- Одним из направлений взаимовыгодного сотрудничества стал ремонт и восстановление автотранспортных средств, принадлежащих бюджетному учреждению. Проведён капитальный ремонт механизмов и агрегатов, кузовные работы, восстановление лакокрасочного покрытия и ремонт салона четырёх автомобилей, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.По результатам переговоров, приняты решения о продолжении сотрудничества в новом году, в том числе по ремонту автотранспортных средств.Дополнительное заключение контрактов позволяет привлекать к труду большее количество осуждённых, что в свою очередь позволяет им погашать исковые обязательства согласно приговору суда, отметили в УФСИН.