В Улан-Удэ осуждённые сходили в кино

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Женщинам понравились фильмы



Во время новогодних выходных осуждённые УФИЦ (изолированный участок, функционирующий как исправительный центр – прим.) при колонии-поселения №3 в Улан-Удэ посетили кинотеатр. Здесь они посмотрели фильмы «Чебурашка» (6+) и «Мира» (12+).



Всего кинотеатр посетили шесть женщин. Им понравились фильмы. По их мнению, это отличный способ времяпрепровождения в выходные и праздничные дни.



- Проведение осуждёнными личного времени за пределами УФИЦ в выходные и праздничные дни, а также со времени окончания работы до отбоя допускается по заявлению осуждённого с разрешения начальника учреждения, - пояснили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Участок, функционирующий как исправительный центр, перепрофилирован из мужского в женский в декабре прошлого года. На сегодняшний день там отбывает принудительные наказания семь женщин.



