Женщинам понравились фильмы
Во время новогодних выходных осуждённые УФИЦ (изолированный участок, функционирующий как исправительный центр – прим.) при колонии-поселения №3 в Улан-Удэ посетили кинотеатр. Здесь они посмотрели фильмы «Чебурашка» (6+) и «Мира» (12+).
Всего кинотеатр посетили шесть женщин. Им понравились фильмы. По их мнению, это отличный способ времяпрепровождения в выходные и праздничные дни.
- Проведение осуждёнными личного времени за пределами УФИЦ в выходные и праздничные дни, а также со времени окончания работы до отбоя допускается по заявлению осуждённого с разрешения начальника учреждения, - пояснили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Участок, функционирующий как исправительный центр, перепрофилирован из мужского в женский в декабре прошлого года. На сегодняшний день там отбывает принудительные наказания семь женщин.
В Улан-Удэ осуждённые сходили в кино
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