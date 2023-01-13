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В Улан-Удэ осуждённые сходили в кино

В Улан-Удэ осуждённые сходили в кино
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Женщинам понравились фильмы

Во время новогодних выходных осуждённые УФИЦ (изолированный участок, функционирующий как исправительный центр – прим.) при колонии-поселения №3 в Улан-Удэ посетили кинотеатр. Здесь они посмотрели фильмы «Чебурашка» (6+) и «Мира» (12+).

Всего кинотеатр посетили шесть женщин. Им понравились фильмы. По их мнению, это отличный способ времяпрепровождения в выходные и праздничные дни.

- Проведение осуждёнными личного времени за пределами УФИЦ в выходные и праздничные дни, а также со времени окончания работы до отбоя допускается по заявлению осуждённого с разрешения начальника учреждения, - пояснили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Участок, функционирующий как исправительный центр, перепрофилирован из мужского в женский в декабре прошлого года. На сегодняшний день там отбывает принудительные наказания семь женщин.

УФСИН

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