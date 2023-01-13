Руководители учреждений провели рабочую встречу
В колонии-поселения №3 в Улан-Удэ прошла рабочая встреча руководства учреждения с представителями МУП «Водоканал».
- На встрече стороны рассмотрели вопросы взаимодействия в рамках подбора и предоставления рабочей силы из числа осуждённых, отбывающих наказание в исправительном учреждении, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Согласно достигнутым договорённостям, осуждённые будут трудиться на объектах предприятия, погашая исковые обязательства.
В Улан-Удэ осуждённые будут гасить долги, работая в «Водоканале»
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