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В Улан-Удэ осуждённые будут гасить долги, работая в «Водоканале»

В Улан-Удэ осуждённые будут гасить долги, работая в «Водоканале»
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Руководители учреждений провели рабочую встречу

В колонии-поселения №3 в Улан-Удэ прошла рабочая встреча руководства учреждения с представителями МУП «Водоканал».

- На встрече стороны рассмотрели вопросы взаимодействия в рамках подбора и предоставления рабочей силы из числа осуждённых, отбывающих наказание в исправительном учреждении, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

Согласно достигнутым договорённостям, осуждённые будут трудиться на объектах предприятия, погашая исковые обязательства.
УФСИН Водоканал осужденные

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