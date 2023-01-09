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На подъезде дома в столице Бурятии появилась непонятная труба

На подъезде дома в столице Бурятии появилась непонятная труба
Общество,  Фото:vk.com/zloi_03
Улан-удэнцы гадают, для чего её установили прямо на двери

На днях перед жильцами одного из многоквартирных домов на улице Пугачёва в Улан-Удэ предстало странное зрелище. Кто-то прикрепил на дверь на подъезде, которая находится прямо возле входной,  кусок трубы, предварительно проделав дыру в левом верхнем углу.

Странная конструкция изумила горожан. Снимок с ней разместили в соцсетях и там же обратились к управляющей компании, обслуживающей дом.

- ЖЭУ-27, спасибо вам за сугробы у подъезда, за непонятную трубу в двери, за холод в подъезде. Пугачёва, 17б, – говорится в комментарии к фото.

Улан-удэнцы принялись гадать, что это за труба и зачем она там понадобилась. «А что, мне понравилось. Живенько там, концептуально», – отметил один из подписчиков паблика zloi_03 во «ВКонтакте». Другие участники сообщества посоветовали жильцам многоэтажки обратиться с заявлением в жилинспекцию. А третьи не удержались от шуток вроде: «А не пробовали в эту трубу говорить? Может, там дворник ответит».


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