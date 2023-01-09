На подъезде дома в столице Бурятии появилась непонятная труба

Улан-удэнцы гадают, для чего её установили прямо на двери





На днях перед жильцами одного из многоквартирных домов на улице Пугачёва в Улан-Удэ предстало странное зрелище. Кто-то прикрепил на дверь на подъезде, которая находится прямо возле входной, кусок трубы, предварительно проделав дыру в левом верхнем углу.Странная конструкция изумила горожан. Снимок с ней разместили в соцсетях и там же обратились к управляющей компании, обслуживающей дом.- ЖЭУ-27, спасибо вам за сугробы у подъезда, за непонятную трубу в двери, за холод в подъезде. Пугачёва, 17б, – говорится в комментарии к фото.Улан-удэнцы принялись гадать, что это за труба и зачем она там понадобилась. «А что, мне понравилось. Живенько там, концептуально», – отметил один из подписчиков паблика zloi_03 во «ВКонтакте». Другие участники сообщества посоветовали жильцам многоэтажки обратиться с заявлением в жилинспекцию. А третьи не удержались от шуток вроде: «А не пробовали в эту трубу говорить? Может, там дворник ответит».