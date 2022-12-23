В Забайкалье после вмешательства прокуратуры убрали свалки





















В Краснокаменске прокуратура заставила администрацию ликвидировать несанкционированные свалки отходов.В пресс-службе прокуратуры Забайкальского края сообщили, что при осмотре территории городского поселения в районах садоводческих обществ города выявлены шесть свалок, расположенных вне разрешённых для этого мест.Главе администрации города Краснокаменск внесено прокурорское представление об устранении выявленных нарушений, однако необходимые меры к ликвидации свалок не приняты. В связи с этим прокуратура направила в суд административное исковое заявление о признании бездействия администрации незаконным.После направления иска в суд муниципалитет исполнил требования прокурора в добровольном порядке.В настоящее время свалки ликвидированы, что подтверждено контрольной прокурорской проверкой.