В Забайкалье после вмешательства прокуратуры убрали свалки

Свалки находились в районах садоводческих обществ
В Краснокаменске прокуратура заставила администрацию ликвидировать несанкционированные свалки отходов.
В пресс-службе прокуратуры Забайкальского края сообщили, что при осмотре территории городского поселения в районах садоводческих обществ города выявлены шесть свалок, расположенных вне разрешённых для этого мест.
Главе администрации города Краснокаменск внесено прокурорское представление об устранении выявленных нарушений, однако необходимые меры к ликвидации свалок не приняты. В связи с этим прокуратура направила в суд административное исковое заявление о признании бездействия администрации незаконным.
После направления иска в суд муниципалитет исполнил требования прокурора в добровольном порядке.
В настоящее время свалки ликвидированы, что подтверждено контрольной прокурорской проверкой.
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