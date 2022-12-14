Победители и призёры получат дипломы I, II, III степеней
В Бурятии проходит конкурс академического рисунка «Forma Reflectunt». В рамках мероприятия были определены участники очного этапа.
В оргкомитет конкурса поступило 136 заявок и более 500 фотографий работ от участников заочного этапа. Самым молодым участникам – 13 лет, а в старшей возрастной группе – 30 лет.
- Работы демонстрируют мастерство академического рисунка, за которым несомненно стоит любовь к рисованию, стремление к совершенствованию, труд педагогов-наставников. Возрастной диапазон и география заявок уже сейчас позволяют представить масштаб и творческий потенциал молодых художников в Республике Бурятия, - сообщает центр развития культуры и современного искусства «Залуу».
Очный этап состоится 17 декабря в центре современного искусства. В 9:00 начнётся регистрация участников. Затем в течении 4 часов пройдёт конкурсное рисование постановок. Награждение победителей и вручение сертификатов начнётся в 15:30.
Возрастное ограничение 12+
Молодёжь Бурятии соревнуется в конкурсе академического рисунка
Общество, Фото:
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