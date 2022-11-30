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В Улан-Удэ обнародовали график работы катков и лыжных баз

В Улан-Удэ обнародовали график работы катков и лыжных баз
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ледовые площадки откроются уже в начале декабря

Несколько недель назад в Улан-Удэ начали готовиться к зимнему спортивному сезону – заливать катки и ремонтировать спортивные площадки во дворах жилых домов. Всего в городе откроется шесть ледовых арен с 1500 парами коньков, столько же лыжных баз и лыжно-биатлонный комплекс. На придомовых территориях оборудуют 166 спортивных площадок, в том числе – 25 хоккейных и 141 для мини-футбола.

В городской администрации рассказали, что лыжные базы откроются через неделю. Катки пока что заливаются – как и 12 хоккейных коробок. Три уже готовы. В мэрии обнародовали их список и график работы.

Катки

1) Каток возле спортивной школы № 16, микрорайон Загорск (заливается)

понедельник-вторник – выходные

среда – пятница – с 14:00 до 20:00

суббота – воскресенье – с 10:00 до 21:00

2) Каток СШОР № 10, микрорайон Заречный (заливается) – ежедневно (кроме понедельника) с 10:00 до 18:00 (обед – с 12:00 до 13:00)

3) Каток Бурятского госуниверситета (заливается)

понедельник – пятница с 12:00 до 21:00
суббота – воскресенье с 11:00 до 21:00
праздничные дни – с 10:00 до 22:00

4) Каток на Центральном стадионе Бурятии (заливается) – каждый день с 13:00 до 22:00

5) Каток в парке «Юбилейный» (заливается) – ежедневно с 10:00 до 20:00

6) Каток в парке «Кристальный» (заливается) – ежедневно с 10:00 до 20:00

Лыжные базы

1) Микрорайон «Аршан», «Снежинка», спортивная школа № 4 (пока недостаточно снега) – ежедневно с 9:00 до 17:00 (понедельник – выходной)

2) микрорайон Загорск, спортивная школа № 16 – среда-воскресенье с 10:00 до 17:00 (понедельник и вторник – выходные)

3) Верхняя Берёзовка, СОК «Зорька» – ежедневно с 9:00 до 17:00

4) Верхняя Берёзовка, база ВСГУТУ (готовится) – ежедневно с 9:00 до 17:00 (выходной – понедельник)

5) Верхняя Берёзовка, ДООЦ «Огонёк» – пятница-воскресенье с 09:00 до 17:00

6) Верхняя Берёзовка, ДООЦ «Берёзка» – ежедневно с 09:00 до 17:00


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