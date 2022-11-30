В Улан-Удэ обнародовали график работы катков и лыжных баз

Ледовые площадки откроются уже в начале декабря
В городской администрации рассказали, что лыжные базы откроются через неделю. Катки пока что заливаются – как и 12 хоккейных коробок. Три уже готовы. В мэрии обнародовали их список и график работы.
Катки
1) Каток возле спортивной школы № 16, микрорайон Загорск (заливается)
понедельник-вторник – выходные
среда – пятница – с 14:00 до 20:00
суббота – воскресенье – с 10:00 до 21:00
2) Каток СШОР № 10, микрорайон Заречный (заливается) – ежедневно (кроме понедельника) с 10:00 до 18:00 (обед – с 12:00 до 13:00)
3) Каток Бурятского госуниверситета (заливается)
понедельник – пятница с 12:00 до 21:00
суббота – воскресенье с 11:00 до 21:00
праздничные дни – с 10:00 до 22:00
4) Каток на Центральном стадионе Бурятии (заливается) – каждый день с 13:00 до 22:00
5) Каток в парке «Юбилейный» (заливается) – ежедневно с 10:00 до 20:00
6) Каток в парке «Кристальный» (заливается) – ежедневно с 10:00 до 20:00
Лыжные базы
1) Микрорайон «Аршан», «Снежинка», спортивная школа № 4 (пока недостаточно снега) – ежедневно с 9:00 до 17:00 (понедельник – выходной)
2) микрорайон Загорск, спортивная школа № 16 – среда-воскресенье с 10:00 до 17:00 (понедельник и вторник – выходные)
3) Верхняя Берёзовка, СОК «Зорька» – ежедневно с 9:00 до 17:00
4) Верхняя Берёзовка, база ВСГУТУ (готовится) – ежедневно с 9:00 до 17:00 (выходной – понедельник)
5) Верхняя Берёзовка, ДООЦ «Огонёк» – пятница-воскресенье с 09:00 до 17:00
6) Верхняя Берёзовка, ДООЦ «Берёзка» – ежедневно с 09:00 до 17:00