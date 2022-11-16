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В столице Бурятии откроются шесть катков и семь лыжных баз

В столице Бурятии откроются шесть катков и семь лыжных баз
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В городе уже начали заливать ледовые площадки

В Улан-Удэ вовсю готовятся к предстоящему зимнему сезону – заливают катки и ремонтируют спортивные площадки во дворах жилых домов. Они заработают уже в первой половине декабря. Всего в городе откроется шесть ледовых арен с 1500 парами коньков, семь лыжных баз с 875 парами лыж, включая 100 горных и 30 сноубордов, и лыжно-биатлонный комплекс.

На придомовых территориях оборудуют 166 площадок, в том числе – 25 хоккейных и 141 для мини-футбола. По словам начальника управления по физической культуре и спорту городской администрации Андрея Дзюбенко, готовить катки начинают, когда средняя суточная температура опускается до -10 градусов.

- Обычно – после 7 ноября. Отсутствие снега сейчас удобно для работы, его не надо чистить при заливке и утрамбовывать, – пояснил Дзюбенко.

Сначала холодной водой укладывают черновой слой. Потом лёд «наращивается» и выравнивается, а через пять дней начинается заливка уже горячей водой. Благодаря этому покрытие будет ровным и гладким.

- Это непростой труд – приходится подрезать траву, убирать камни. За состоянием льда нужно следить весь зимний сезон. И всё же все мы с нетерпением ждём его начала, чтобы горожане как можно раньше встали на коньки, – подчеркнул начальник управления по физической культуре и спорту

Каток на следующих выходных заработает при спортивной школе олимпийского резерва № 10. В пункте проката – сто пар коньков. А ещё в СШОР есть гардероб и заточка. Саму ледовую площадку украсят гирляндами.
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