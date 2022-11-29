Известный художник из Бурятии раскрыл секрет своей уникальной мозаики

Зорикто Доржиев рассказал, как создавал единственное произведение в этой технике





Известный бурятский художник Зорикто Доржиев поделился историей создания своей мозаики под названием Nirvana II. Она находится в галерее «Ханхалаев» (Khankhalaev Gallery) в Москве. Увидеть уникальную работу – единственную у мастера в этой технике – все желающие могли на недавней ярмарке в Гостином дворе.- Как-то раз один мой хороший товарищ, владелец керамогранитного производства, предложил мне попробовать свои силы в мозаике. Я, недолго думая, согласился, тем более проводником в новое для меня направление стал знаменитый итальянский художник-мозаичист Марко Бравура, – рассказал Зорикто Доржиев. – Перед моими глазами сразу предстали мозаики Древного Рима и Византии. Моментально почувствовал, что очень хочу сделать что-то в этой технике.На тот момент мастер уже написал картину «Нирвана», и ему захотелось сделать тот же сюжет именно с золотом, но с новым контекстом.- Составление Вселенной из маленьких частиц очень созвучно буддийской философии и научному взгляду на строение мира, – цитируют Доржиева на официальной странице галереи «Ханхалаев» в соцсетях.Размер самой работы – 74 на 65 сантиметров. Картину «Nirvana II», по которой потом создавалась мозаика, Доржиев написал ещё в 2011 году.