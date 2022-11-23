В сельской школе разгорается скандал вокруг уроков бурятского языка

Родители недовольны, что дети изучают его вместо французского
В прибайкальском селе Турунтаево назревает скандал вокруг уроков бурятского языка. Родители учеников Турунтаевской средней школы № 1 поинтересовались, почему семиклашки продолжают изучать национальный язык, ведь преподавать его должны были только со 2 по 6 класс.
- В начале прошлого учебного года говорили, что с седьмого класса будет изучаться французский, – заявила в местном чате мать одной из учениц.
Кроме того, преподаватель, по её словам, не заносит оценки в электронный журнал на протяжении всей программы.
- Их проставили только в последний учебный день первой четверти, и у большинства детей по предмету за четверть вышли «тройки». У моего ребёнка это единственная «тройка» в четверти. Дочь пояснила, что всю четверть оценок не было, – рассказала сельчанка.
Она сообщила, что родители собрались писать в министерство образования и в прокуратуру письмо «о недопустимости изучения бурятского языка» без их письменного согласия. Женщина предпочла сохранить анонимность.
- Не хочется проблем с администрацией школы. На наши устные обращения по изучению бурятского в седьмом классе ответов не было, – добавила она.
Мать девочки попросила прокомментировать ситуацию сотрудников районного управления образования. Замначальника РУО Оксана Долгобородова пояснила: согласно приказу Минпросвещения России № 115 от 22 марта 2021 года, в образовательных организациях, расположенных на территории республик РФ, может вводиться преподавание и изучение государственных языков этих республик. Они осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, причём по заявлениям родителей или законных представителей детей.
- Программа изучения бурятского языка как государственного рассчитана на изучение в 1-9 классах, – цитируют Оксану Долгобородову в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обучающихся осуществляются в соответствии с локальными нормативными актами школы.
Что касается оценок, руководству школы уже указали на необходимость контроля за регулярностью их выставления.
В сельской школе разгорается скандал вокруг уроков бурятского языка
Общество, Фото:
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