День матери отпразднуют музеи Бурятии и библиотеки Улан-Удэ

В этом году праздник мам выпадает на 27 ноября



В учреждениях культуры Бурятии и Улан-Удэ пройдут мероприятия, посвящённые Дню матери. В частности, национальный музей республики приглашает горожан и гостей столицы региона на праздник «С мамой в музее».



В рамках праздника, в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова 27 ноября будет открыто бесплатное посещение выставки «Свет веры православной» (0+) и «Тактильной юрты» (0+). В художественном музее имени Ц.С. Сампилова 27 ноября проведут бесплатные экскурсии для мам, бабушек, будущих мам по выставке «Русское искусство нач. XVIII — нач. XX вв.» (0+) и по персональной выставке народного художника Бурятии Б.Э. Лыксокова «Земля и люди этнической Бурятии» (0+). В музее природы республики 26 и 27 ноября на постоянной экспозиции «Таёжная, озёрная, степная…» (0+) покажут видеоролик о мамах в мире животных. Также в музеях пройдут мастер-классы по изготовлению подарков и поздравлений для матерей.



По информации централизованной библиотечной системы Улан-Удэ, в библиотеках города также состоятся различные праздничные мероприятия. Праздничная программа «Любовью материнской мы согреты» (6+) состоится 23 ноября в 15:00 в библиотеке-филиале №24 (пр. Строителей, 34а). Музыкальный вечер «Материнское сердце» (12+) пройдёт 25 ноября в 15:00 в центральной городской библиотеке (ул. Ленина,17). Музыкально-развлекательная программа «Ты одна такая – любимая и родная» (6+) будет проведена 26 ноября в 16:00 в библиотеке-филиале №21 (микрорайон Сокол, 3). Празднично-игровая программа «Мамочка любимая, свеча неугасимая» (6+) запланирована на 27 ноября в 14:00 в библиотеке-филиале №5 (ул. Туполева, 4).



25 ноября в 15:00 в «Pro100Библиотеке», в 113 микрорайоне дети совместно с мамами изготовят памятные аксессуары на мастер-классе в технике фелтинга «Цветок для мамы» (6+). Здесь же 25 ноября в 15:00 состоится тренинг с психологом «Ароматерапия для молодых мам» (18+).

