В Улан-Удэ откроется персональная выставка юных художников

Из множества сделанных работ были выбраны самые интересные



29 ноября в столице Бурятии начнёт работу персональная выставка юных художников Льва и Дмитрия Ч. «Мир в красках». В центре современного искусства «Залуу» планируют выставить около 30 работ разных лет, начиная с тех, которые были сделаны в 5-7 лет, и заканчивая теми, которые сделаны в 12- и 14-летнем возрасте.



- Мы назвали эту выставку «Мир в красках», но наверное точнее будет сказать «Миры». Потому что вы, уважаемые зрители, увидите много миров: космический, автомобильный, подводный, мир детских игр, мир животных и растений, мир натюрмортов и иллюстраций. Ребятам было интересно рисовать всё, что их окружает, - сообщили в ДШИ № 11.



Братья являются учениками детской школы искусств №11 города Улан-Удэ. Ребята увлекаются рисованием с ранних лет. Лев пришёл в мастерскую художницы Ирины Олёрской в 7 лет, а Дмитрий в 5. Сейчас ребята начинают этап предпрофессионального обучения, где будут постигать азы академического рисунка и живописи.



Выставка будет работать с 30 ноября по 8 декабря.



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