Гала-концерт конкурса состоялся в Твери
Гала-концерт лауреатов IV всероссийского фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей национальных инструментов народов России «Многоликая Россия» состоялся в киноконцертном зале «Панорама» в города Тверь. Своё творчество представили 13 любительских оркестров и ансамблей из республик: Адыгея, Бурятия, Карелия, Крым, Дагестан, а также Белгородской, Псковской, Кемеровской, Тверской областей, Москвы.
Инструментальная группа ансамбля народной музыки и танца «Сибирский сувенир» Восточно-Сибирского государственного института культуры завоевала звание лауреата фестиваля-конкурса. Кроме этого, руководитель коллектива Олег Шаренда принял участие в круглом столе «Перспективы развитие народного инструментального исполнительства». Его выступление на тему сохранения и развития этнокультурных традиций вызвала живой интерес коллег, руководителей коллективов-участников фестиваля. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Лауреаты фестиваля также выступили и в других городах Тверской области. Оркестры и ансамбли побывали в Бежецке, где кроме концерта состоялась экскурсия в Бежецкий мемориально-литературный и краеведческий музей. Также состоялись выступления городах Вышний Волочек и Конаково.
Ансамбль из Бурятии стал лауреатом всероссийского фестиваля
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