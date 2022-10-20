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В Байкальском заповеднике рассказали о «урожае» папоротников

В Байкальском заповеднике рассказали о «урожае» папоротников
Общество,  Фото:научный отдел Байкальского заповедника
Учёные заповедника в Бурятии поделились результатами своих находок

- Гроздовники – очень интересные небольшие по размерам папоротники. В отличие от многих наших представителей отдела Папоротникоообразные, споры у них расположены не на нижней стороне листа (вайи), а на отдельной её части, расположенной вверху. Встречаются гроздовники по светлым лесам и их опушкам, а некоторые растут на лугах. Спороносят они не во все годы, а бывает, что в неудачные для них периоды не выпускают и стерильных листьев, поэтому даже на знакомом месте их можно наблюдать не каждый сезон, – рассказала геоботаник Наталья Гамова.

Один из видов гроздовников, который можно встретить и в охранной зоне Байкальского заповедника в Бурятии, вблизи побережья или на прибайкальских террасах – гроздовник многораздельный (Botrychium multifidum). У него довольно крупная бесплодная часть листа, рассечённая на множество долек. Она остаётся зелёной на зиму и сохраняется до того момента, когда в начале следующего лета начнёт развиваться новый лист. В этом году они отлично спороносят.

Гроздовник полулунный (Botrychium lunaria), напротив, «убегает в горы» – чаще всего встречается на субальпийских лугах. Название вид получил по характерной форме долек стерильной части листа, напоминающих полумесяцы. Его листья нежные и живут только один сезон. В этом году много спороносящих особей отмечено в окрестностях научного стационара «Чум».

Гроздовник ланцетный (Botrychium lanceolatum) – значительно более редкий представитель рода. Назван по узким ланцетным долькам листа (вайи). Он предпочитает светлые долинные леса с участием тополя и их опушки. Во флоре заповедника был известен по сборам середины XX века, но после длительное время не отмечался, и повторный сбор был сделан только в 2018 году в среднем течении реки Переёмная. В этом же году несколько особей с развитыми спороносами были найдены на реке Безголовка – и это новая точка для территории заповедника.

Гроздовник виргинский (Botrychium virginianum) отличается самой большой и изрезанной пластинкой листа (вайи), и потому в неспороносящем состоянии его труднее всего отличить от более крупных папоротников, а при беглом взгляде – и от некоторых растений семейства Зонтичные. Ранее был известен по старому сбору, сделанному ещё до организации заповедника.

-Как бы то ни было, в середине августа на маршруте по реке Переёмная, в долинном тополёвом с пихтой лесу была отмечена одна особь – и теперь мы с уверенностью можем сказать, что и этот вид успешно растёт здесь, - отметили в научном отделе ФГБУ «Байкальский государственный заповедник».

Гроздовник северный (Botrychium boreale) растёт как по лесным лугам, так и в самих лесах. Ранее был известен по старым сборам только с прибайкальских террас, а в ходе инвентаризации флоры 2008 году была сделана находка и в долине реки Темник у подножия южного макросклона Хамар-дабана. В этом году маршруты не включали в себя места произрастания этого растения.

Справка

Гроздовники – древние папоротники, которые в современной систематике выделяются в собственное семейство – Гроздовниковые (Botrychiaceae). Название рода происходит от изменённого греческого слова, означающего кисть или гроздь, а дано оно было по характерной форме спороносной части листа (вайи). Всего в мире сейчас выделяют около 60 видов рода, из которых в России встречается шесть. Многие представители рода занесены в Красные книги. Так, в Бурятии охраняются гроздовники северный, ланцетовидный, многораздельный и виргинский. Хозяйственного значения эти папоротники не имеют: они не используются ни в медицине, ни в кулинарии. Ареалы большинства видов весьма обширны, но растения встречаются разреженно и в одной точке не бывают массовыми.
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