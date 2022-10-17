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В нацпарке Бурятии обнаружили местонахождение редкого растения

В нацпарке Бурятии обнаружили местонахождение редкого растения
Общество,  Фото:национальный парк «Тункинский»
На реликтового паразита наткнулись во время полевых исследований

В октябре научными сотрудниками национального парка «Тункинский» в Бурятии была проведена обработка данных по подсчёту численности некоторых редких видов растений. Во время полевых исследований возле села Туран было обнаружено местонахождение редкого вида – маннагеттеи Гуммеля (Mannagettaea hummelii).

В Бурятии известно только три популяции вида, все они находятся в Тункинском районе, в окрестностях села Туран по обоим берегам реки Иркут. Кроме этого, в России вид встречается только на нагорье Сангилен в Туве. За рубежом – в западном Китае. Ранее вид указывался для Монголии, но позднее это местонахождение не было подтверждено. Вид занесён в Красные книги Российской Федерации (2008) и Республики Тыва (2019).

Реликт древней флоры представляет собой многолетнее травянистое бесхлорофилльное растение с сильно укороченным стеблем, несущим немногочисленные яйцевидные чешуи. Оно паразитирует на корнях другого редкого растения – караганы гривастой.

- В 2002 году сотрудниками Сибирского Института физиологии и биохимии растений СО РАН был проведён подсчёт численности маннагеттеи Гуммеля в правобережной популяции в непосредственной близости от села Туран. На тот период состояние популяции характеризовалось как критическое, на участке 1000 кв. м было обнаружено всего 7 особей. Подсчёт численности в июле 2022 года выявил 24 особи, из которых 15 цветущих и 9 нецветущих растений. Часто растения встречаются небольшими группами. Полученные данные показывают улучшение состояния данной популяции. В дальнейшем здесь необходим мониторинг численности растений, - рассказал научный сотрудник национального парка «Тункинский» Денис Санданов.

Также, по его словам, ранее численность левобережной популяции, расположенной в 2,5 км на северо-восток от села Туран, была во много раз выше. В будущем учёным необходимо будет провести учёт численности и в этой популяции.
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