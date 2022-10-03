Она развернётся на пяти городских площадках
В Улан-Удэ 8 и 9 октября пройдёт традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень». Горожане смогут приобрести овощи, мясную и молочную продукцию, ягоды и саженцы по цене производителей.
В этом году ярмарка пройдёт на пяти городских площадках: «Стимул», ТК «Крестьянский», ТК «Центральный», ТРЦ «Capital Mall», а также по адресу: ул. Бабушкина, 189, вблизи магазина «Хозяин». Начало ярмарки в 10:00.
- Участники ярмарки – это личные подсобные хозяйства, фермерские хозяйства со всех районов республики, также свой урожай могут продавать и дачники. Традиционно свою продукцию выставляют на продажу около 150 участников, – рассказал на брифинге начальник отдела предпринимательства и развития инфраструктуры потребительского рынка комитета по транспорту Баир Дрыганов.
Как сообщает пресс-служба мэрии, к участию в ярмарке приглашаются крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные организации, дачные и садовые товарищества. Заявку на участие можно подать по телефонам: 55-29-68, 55-29-98.
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В Улан-Удэ уточнили места проведения ярмарки «Золотая осень»
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