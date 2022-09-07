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На побережье Байкала в Бурятии защитят траву от вытаптывания

На побережье Байкала в Бурятии защитят траву от вытаптывания
Общество,  Фото:пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
Расширение участка покоя поможет сохранить редкие и эндемичные виды растений

В Бурятии, на берегу Байкала собираются расширить участок покоя в местности Мягкая Карга. На территории зоны покоя запрещается любая деятельность, кроме осуществления мероприятий, направленных на сохранение природных комплексов, и проведения научных исследований.

Мягкая Карга – это берег Баргузинского залива на Чивыркуйском перешейке, протяжённостью более 20 км. В связи с тем, что данная местность пользуется большой популярностью среди отдыхающих, в последние годы наблюдалось сильное антропогенное воздействие на почвенно-растительный покров.

- Следствием этого в 2018 году, стало введение режимного ограничения, в виде участка покоя. И мера эта, уже начала приносить свои плоды. Уже в 2021 году можно было смело отметить, что растительные сообщества на участке покоя находятся на начальной стадии восстановления естественной растительности. Этому свидетельствуют показатели общего проективного покрытия, богатство видового состава, а также в большинстве ценопопуляций возрастная структура восстанавливается до полночленной, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

В августе 2022 года отделом науки был обследован участок местности Мягкая Карга от поворота с болот до границы действующего участка покоя. Протяжённость его составила приблизительно 2159 метров. На данном отрезке побережья произрастают редкие и эндемичные растения Байкала такие, как черепоплодник почтишерстистый (Craniospermum subvilosum) и колосняк ржаной (Leymus secalinus). На основании первичного анализа можно сказать, что популяции данных видов находятся в достаточно угнетённом состоянии.

Несмотря на наличие оборудованных кемпингов «Мягкая Карга» и шлагбаумов, запрещающих съезд с дороги, исследуемый участок пересечён сетью хаотичных дорог и стихийно возникших стоянок со всеми вытекающими последствиями: вытаптывание травянистого покрова, эрозия почв, бытовой мусор и т.д. Всё это ставит вопрос о возможном расширении участка покоя, для восстановления и сохранения редких и эндемичных видов растений и первозданной природы в целом.

- В данном случае мы пытаемся соблюсти золотую середину между экологичным и доступным отдыхом, и вынужденными мерами пресечения нарушений. На примере уже существующего участка покоя, люди могут своими глазами увидеть активное восстановление и возобновление природных комплексов, что лучше всяких слов поведает о нашей работе. Окончательное решение о расширении участка покоя будет принято на научно-техническом совете, - заявили в «Заповедном Подлеморье».

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